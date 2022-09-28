«Белтелеком» и МГЛУ запустили совместный цифровой проект «Мой университет»

«Белтелеком» и Минский государственный лингвистический университет сообщили о запуске цифровой платформы «Мой университет». Новый проект обеспечит интерактивное взаимодействие и практически мгновенный доступ к услугам и онлайн-сервисам учебного заведения. Об этом сообщается на сайте «Белтелекома».

Генеральный директор РУП «Белтелеком» Юрий Петрученя:

– Спустя полгода после подписания меморандума о сотрудничестве с МГЛУ мы даем старт мобильному приложению «Мой университет». Убежден, цифровая платформа, которую мы реализовали, позволит еще эффективнее решать все задачи, которые стоят перед современным образованием, и станет отличным помощником для абитуриентов, студентов и преподавателей.

Ректор УО «Минский государственный лингвистический университет» Наталья Лаптева:

- «Мой университет» – еще один важный шаг на пути к трансформации образовательного процесса МГЛУ в рамках реализации концепции «Цифровой университет 3.0». Приложение видится как единая экосистема, которая объединяет электронные сервисы, функционирующие в университете. Выражаю надежду, что совместно с РУП «Белтелеком» мы сможем реализовать все задуманные идеи.

Прототипом приложения «Мой университет» стала платформа «Мой город», оцифровавшая основные городские сервисы и успешно работающая уже в десяти городах Беларуси. Создавая приложение для вуза, разработчики расширили функционал, сфокусировавшись на потребностях абитуриентов, студентов и сотрудников университета. Здесь реализованы типовые модули: «информация», «новости», «онлайн-запись», «чат», «опрос» и др. С помощью мобильного приложения абитуриенты смогут знакомиться с информацией о вузе и следить за ходом вступительной кампании, студенты – изучать расписание, оперативно получать уведомления об изменениях занятий, отправлять запросы в деканат. Для преподавателей реализована возможность оперативной коммуникации со студентами. В разработке – «умное расписание» и интерактивная карта университета. К слову, функционал приложения не ограничен и будет расширяться с учетом пожеланий пользователей.

Приложение «Мой университет» доступно для скачивания на Android и iOS.