Meta представила ИИ-систему, которая генерирует видео из текста

Meta представила новую систему искусственного интеллекта, которая позволяет людям превращать текст в короткие видеоклипы высокого качества. Make-A-Video может открыть новые возможности для авторов и художников. Об этом сообщается в блоге компании.

«Исследования в области генеративного ИИ способствуют творческому самовыражению, предоставляя людям инструменты для быстрого и простого создания нового контента. С помощью всего нескольких слов или строк текста Make-A-Video может воплотить в жизнь воображение и создать уникальные видеоролики, полные ярких цветов, персонажей и пейзажей. Система также может создавать видео из изображений или брать существующие видео и создавать новые, похожие на них», - сообщает Meta.

Узнать больше о Make-A-Video можно на официальном сайте.