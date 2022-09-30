В Беларуси разработали собственную RPA-систему

Резидент Парка высоких технологий «Международный деловой альянс» разработал систему для роботизации бизнес-процессов организаций — «Канцлер RPA». Платформа «Канцлер RPA» рассчитана на использование банками, телеком-операторами, ритейлерами и крупными производителями. По своим возможностям новая RPA-платформа не уступает мировым решениям, сообщается на сайте ПВТ.

«Канцлер RPA» предназначен для разработки, поддержки и модификации программных роботов. Система обладает широкой функциональностью и гибкостью, а также практически неограниченными возможностями по масштабированию автоматизированных процессов.

Robotic Process Automation (RPA) представляет собой вид автоматизации, когда программа имитирует действия человека. Возможности робота сопоставимы с функционалом сотрудника. Программный робот способен распознавать текст, обрабатывать множество данных, заполнять бланки, сравнивать информацию и т.д.

Как отмечают разработчики платформы, «ближайшие годы в Беларуси и России ожидается бурный рост собственных RPA-систем. Многие компании уже ищут альтернативы иностранным вендорам, ожидая трудности с поддержкой и продлением лицензий. «Канцлер RPA» готов закрыть эту нишу: система соответствует мировым стандартам, но при этом гораздо дешевле во внедрении и использовании. Над каждым проектом будут работать специалисты, которые ранее успешно внедряли международные системы. Это гарантирует, что качество реализации будет высоким».