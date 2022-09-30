AGON by AOC представляет первые мониторы из нового 5-го поколения серии AGON: AG275QX/EU и AG275QXN/EU. Обе модели с диагональю экрана 27 дюймов (68,6 см) и матрицами Fast IPS (AG275QX/EU) и Fast VA (AG275QXN/EU) с разрешением QHD достигают частоты обновления 165 Гц и предлагают время отклика 1 мс GtG, что обеспечивает максимально точное отображение динамичных игровых сцен. При этом технология DisplayHDR 400 и широкий цветовой охват обеспечивают яркие и насыщенные цвета.

Монитор AG275QXN/EU оснащен лучшей в своем сегменте плоской матрицей Fast VA, которая обеспечивает быстрый отклик в соревновательных многопользовательских играх, а высокая контрастность матриц VA создает фантастическое погружение в сюжетные однопользовательские игры. Монитор AG275QX/EU отличается превосходной цветопередачей и 10-битной глубиной цвета. Все это обеспечивает матрица Fast IPS, которая идеально подходит не только для геймеров, но также и для создателей контента. В соответствии со стремлением AOC к защите окружающей среды, мониторы продаются в упаковке с бумажной подушкой, которая на 100% пригодна для вторичной переработки.

Разработанные для современных разносторонних геймеров, эти мониторы имеют стильный дизайн, который идеально впишется в игровое пространство. Мониторы имеют прочное металлическое основание, занимающее минимальную площадь на столе, безрамочную конструкцию экрана, позволяющую использовать монитор в сочетании с дополнительными экранами, а также регулируемую по высоте эргономичную подставку со встроенной ручкой для легкой транспортировки на LAN-вечеринки или турниры.

Монитор AG275QX/EU с плоской матрицей Fast IPS использует 10-битную глубину цвета для воспроизведения 1,07 миллиарда цветов с высокой четкостью. Чтобы справиться с быстрыми соревновательными действиями, его частота обновления 165 Гц (с возможностью ускорения до 170 Гц) и время отклика 1 мс GtG обеспечивают четкое изображение практически без искажений. Благодаря технологии IPS монитор AG275QX/EU обеспечивает широкие углы обзора.

Монитор AG275QXN/EU оснащен плоской матрицей Fast VA с быстрым откликом 1 мс GtG, что, безусловно, выводит технологию VA на новый уровень. Оснащенный одной из первых в мире плоских VA-матриц с временем отклика 1 мс (GtG), монитор AG275QXN/EU обеспечивает такой же быстрый отклик, как и его IPS собратья, благодаря частоте обновления 165 Гц, с дополнительным преимуществом в виде более высокого коэффициента контрастности 3000:1, обеспечивающего глубокие темные тона.

Обе модели имеют собственное разрешение QHD (2560x1440). Такое разрешение позволит видеть более мелкие детали в играх и видео, а также прекрасно подойдет и для повседневных задач. Это идеальное разрешение для игр, которое значительно превосходит Full HD, но все еще ниже, чем 4K, поэтому большинство новых видеокарт могут достигать высокой частоты обновления кадров в QHD. Обе модели AGON 5 также можно использовать в режиме Console Mode, который может принимать сигнал 4K с частотой 120 Гц и понижать его до 2560x1440, позволяя при этом консольным геймерам наслаждаться преимуществами высокой частоты обновления (120 Гц).

Для создания еще более высокой детализации изображения при движении обе модели предлагают функцию MBR (Motion Blur Reduction), позволяющую достичь времени отклика 1 мс MPRT. В этом режиме подсветка будет стробировать в соответствии с частотой обновления, так что медленные переходы пикселей станут практически незаметными. Это обеспечит наиболее чистый переход между отдельными кадрами. Чрезвычайно низкая задержка ввода также гарантирует, что любые действия пользователя практически мгновенно преобразуются в визуальные эффекты, позволяя геймерам соревноваться на самом высоком уровне. AG275QXN/EU поддерживает технологию Adaptive-Sync, AG275QX/EU также совместим с технологией NVIDIA G-Sync, поэтому такие артефакты, как разрывы или зависания из-за несовпадения кадров, будут отсутствовать в обеих моделях.

Новый дизайн серии AGON 5 кажется премиальным и в то же время простым, поэтому он соответствует любому эстетическому представлению геймеров. Универсальные модели, позволяющие геймерам подключать дополнительные периферийные устройства, такие как джойстики, геймпады, оснащены 4-портовым концентратором USB 3.2 Gen 1. Эргономичная и прочная металлическая подставка предлагает регулировку высоты на 150 мм, угол поворота по горизонтали (-20/20°), угол наклона (-5/23°) и угол поворота по вертикали в пределах 90°, что делает длительные игровые сессии гораздо более комфортными. Совместимость с креплениями VESA еще больше увеличивает универсальность модели. Технология FlickerFree и режим Low Blue Mode способствуют более безопасному для здоровья игровому процессу, особенно в вечернее время.

Обе модели оснащены G-Menu, основным программным пакетом AGON by AOC для управления мониторами и другими периферийными устройствами AOC, предлагающим широкий спектр возможностей настройки. 4-позиционный джойстик обеспечивает альтернативное управление экранным меню.

AGON AG275QX/EU и AG275QXN/EU поступят в продажу в сентябре 2022 года по рекомендованной розничной цене 1349 и 1099 белорусских рублей соответственно.