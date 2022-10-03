Посол Аргентины посетил ПВТ

Чрезвычайный и Полномочный Посол Аргентины в Республике Беларусь (по совместительству) Эдуардо Антонио Зуайн посетил Парк высоких технологий. Об этом сообщается на сайте Парка.

Заместитель директора администрации ПВТ Кирилл Залесский рассказал гостю о деятельности Парка, правовых условиях работы, познакомил с популярными IT-продуктами компаний-резидентов ПВТ в сфере банковского программного обеспечения, здравоохранения, кибербезопасности, охраны окружающей среды.

Кирилл Залесский и Эдуардо Антонио Зуайн обсудили широкий спектр вопросов и перспективы развития сотрудничества Беларуси и Аргентины в сфере IT и высоких технологий. Особое внимание было уделено возможностям установления контактов между резидентами ПВТ и потенциальными заказчиками из Аргентины. Стороны сошлись во мнении, что важным этапом этого процесса мог бы стать деловой визит белорусских компаний в латиноамериканскую страны.

Дипломат подчеркнул, что экономика требует диверсификации связей и расширения кооперации. В этой связи посол выразил готовность поддержать любые начинания белорусских коллег по развитию сотрудничества с Аргентиной.