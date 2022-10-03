В США в Instagram и Facebook появилась возможность публиковать NFT

Корпорация Meta открыла доступ к связанным с невзаимозаменяемыми токенами (NFT) функциям всем пользователям Instagram и Facebook из США. Возможность работы с NFT в Instagram тестируется с мая, но в четверг данная функциональность сервиса стала доступна каждому пользователю в США.

Пользователи могут подключать кошельки от Coinbase, Dapper Labs, MetaMask, Rainbow и Trust к Instagram. Согласно сообщению в блоге, пользователи Instagram также могут размещать свои NFT в своих учетных записях Facebook.

Корпорация также позволила делиться NFT всем пользователям Instagram из 100 стран, которые участвуют в пилотном проекте.

«Мы объявляем, что все пользователи Facebook и Instagram в США теперь могут подключать свои кошельки и делиться своими цифровыми предметами коллекционирования», — говорится в сообщении Мета. «Кроме того, все 100 стран, где цифровые предметы коллекционирования доступны в Instagram, теперь могут получить доступ к этой функции».

Объявление было сделано после того, как генеральный директор компании Марк Цукерберг продал NFT своей детской бейсбольной карточки за 105 000 долларов.