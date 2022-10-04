Nvidia окончательно уходит из России

Компания Nvidia готовится закрыть свой российский офис, пишет Forbes со ссылкой на ее представителя. Это крупнейший в мире производитель дискретных графических чипов для настольных ПК и ноутбуков.

По итогам II квартала 2022 г. Nvidia удерживала 79% рынка, оставив 20% компании AMD. (статистика Juniper Research). 1% – это доля Intel. Nvidia оказалась в числе первых иностранных компаний, развернувших санкции против России.

По данным Forbes, в настоящее время на Nvidia в России работают около 240 человек. Первоначальный размер штата превышал 300 человек.

Всем, кто сейчас трудится на Nvidia в России, будет предложено два варианта дальнейшего развития событий. Первый – это увольнение по соглашению сторон, а второй – релокация в одну из других стран присутствия компании. Какие именно страны в списке – не сообщается.