Xiaomi представила планшет Redmi Pad. Гаджет в тонком металлическом корпусе получил IPS-дисплей с симметричными рамками и диагональю 10,61 дюйма, чипсет 2022 года SoC MediaTek Helio G99, две камеры по 8 Мп, емкий аккумулятор 8000 мАч с поддержкой зарядки 18 Вт и четыре динамика с поддержкой технологии объемного звука Dolby Atmos.

Прочный металлический корпус устройства с толщиной 7 мм весит 445 г. Планшет Редми Пад доступен в трех цветах — черном, сером и зеленом. У гаджета дисплей с соотношением сторон 15:9, разрешением 2К (2000×1200 пикселей), кадровой частотой 90 Гц и максимальной яркостью 400 нит.

За графику отвечает ускоритель GPU Arm Mali-G57 MC2, а работает планшет под управлением ОС Android 12 с интерфейсом MIUI 13. Оболочка оптимизирована для планшетов: поддерживает режим разделения экрана и «плавающих окон». Можно одновременно использовать два и более приложений.

Планшет Redmi Pad имеет версии с 3/64, 4/128 и 6/128 Гб оперативной и встроенной памяти. Расширить память можно с помощью карт: устройство поддерживает microSD до 512 ГБ. Благодаря емкому аккумулятору 8000 мАч автономность достигает 21 часа в режиме воспроизведения видео.

Фронтальная камера устройства поддерживает функцию следящего фокуса и широкий угол обзора 105 градусов. За быструю передачу данных отвечают модули Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 5.