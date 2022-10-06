«Лаборатория Касперского» запустила бесплатный учебный курс по основам разработки на KasperskyOS. Программа доступна на российской образовательной платформе Stepik. Обучение и сертификация на основе финального экзамена ― бесплатные.

Цель курса «Разработка для KasperskyOS» — познакомить разработчиков с основами создания приложений с «врождённой» защитой от большинства угроз. Также программа поможет опытным и начинающим программистам освоить навыки разработки с использованием перспективного подхода Secure by Design, который предполагает создание механизмов киберзащищённости на этапе проектирования IT-решений.

Программа курса состоит из двух частей. Первая, теоретическая, знакомит слушателей с архитектурными подходами MILS и FLASK, реализованными в операционной системе KasperskyOS наряду с собственными ноу-хау «Лаборатории Касперского». Вторая часть даёт практические навыки использования KasperskyOS для разработки кибербезопасных решений. Чтобы пройти курс, нужно будет скачать и установить KasperskyOS Community Edition, общедоступную версию KasperskyOS для некоммерческого использования.

Курс состоит из 25 видеоуроков, в конце каждого нужно ответить на контрольные вопросы. По окончании программы слушатели получают цифровой сертификат. Его можно добавить в резюме. Курс подойдет всем, у кого есть базовые навыки по разработке прикладного программного обеспечения на языках C или C++. Также поможет знакомство с POSIX-совместимыми ОС (например, Linux).