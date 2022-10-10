Разработчик мобильных игр Playrix объявил об уходе из Беларуси и России

Компания Playrix, являющаяся разработчиком мобильных игр Gardenscapes, Homescapes и Township, приняла решение об уходе из России и Беларуси. Об этом пишут сетевые источники со ссылкой на письмо основателей компании братьев Игоря и Дмитрия Бухман.

По данным Forbes, штат компании в России составляет около полутора тысяч человек. Братья Бухманы основали Playrix в Вологде в 2004 году. В 2021 компания вошла в тройку издателей мобильных игр с самыми высокими доходами в мире. Совокупная аудитория игр компании составляет около 180 миллионов пользователей в месяц.

Братья Бухман основали Playrix в Вологде в 2004 году. Компания вошла в тройку издателей мобильных игр с самыми высокими доходами в мире в 2021 году. Согласно имеющимся данным, аудитория игр компании составляет около 180 млн пользователей в месяц. В 2016 году братья Бухман переехали в Израиль, в 2020 году — в Великобританию.