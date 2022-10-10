В МТС со скидками можно приобрести ряд гаджетов Huawei

В сети салонов и интернет-магазине МТС по выгодным ценам можно приобрести ряд гаджетов Huawei. Со скидкой предлагаются беспородные наушники, фитнес-браслеты, смарт-часы и планшеты. Выгода составит до 138 рублей, а минимальный платеж в месяц при покупке в рассрочку — от 7 рублей.

Умные часы Huawei Watch Fit — специально для тех, кто ценит классику и минимализм. Благодаря энергоэффективному процессору и емкому аккумулятору смарт-часы способны работать без подзарядки в течение 10 дней, а чтобы обеспечить гаджет энергией на целый день — достаточно всего 5 минут. Huawei Watch Fit позиционируется как гаджет для любителей активного образа жизни, поэтому в нем реализовано много спортивных функций. Huawei Watch Fit Elegant — версия в обновленном дизайне и с улучшенными материалами выполнения корпуса.

Huawei Watch GT 3 — современный взгляд на сочетание классического дизайна и новейших технологий, длительное время работы, беспроводная зарядка, обновленная система мониторинга здоровья и тренировок. Стильный и многофункциональный гаджет располагает множеством инструментов для отслеживания показателей здоровья и физической активности. Модели Huawei Watch GT 3 могут похвастаться длительным временем автономной работы: версия в корпусе 42мм способна работать до 7 дней от одного заряда, версия в корпусе 46 мм — до 14 дней. Смарт-часы поддерживают функцию беспроводной зарядки. Вам больше не нужно беспокоиться о времени работы батареи, используйте смартфон для обратной зарядки.

Беспроводные наушники Huawei — стильный аксессуар для прослушивания музыки и ведения телефонных разговоров, который отлично выполняет свои функции и подойдет каждому любителю хорошего звука. Наушники сочетают в себе высокую чистоту звучания, удобство в использовании, длительное время автономной работы и множество высокотехнологичных функций.

Huawei MatePad Bach 4 — это идеальный помощник для учебы, работы и отдыха. Поддержка стилуса позволяет использовать его в качестве графического планшета, а возможность подключения Bluetooth-клавиатуры и мыши поможет преобразить его в полноценный ноутбук. При просмотре видео полный эффект погружения обеспечивают качественный звук и отличный экран. Планшет Huawei MatePad Bach 4 оснащается ярким 10,4-дюймовым экраном с разрешением 2100x1200 пикселей. Длительное время автономной работы обеспечивает высокоемкая батарея 7250 мАч, которая позволяет просматривать видео в автономном режиме до 12 часов.

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