AGON by AOC представил высокопроизводительную игровую мышь AGM600

AGON by AOC представляет игровую мышь AGON AGM600, предназначенную для киберспорта и хардкорных игр в жанре FPS и экшн. Обладая эргономичным и приятным на ощупь корпусом с текстурированным упором для большого пальца, десятью настраиваемыми кнопками и RGB-подсветкой, AGM600 станет незаменимым аксессуаром для хардкорных геймеров, позволяющим с точностью поражать своих противников. Мышь AGM600 также сертифицирована с технологией NVIDIA Reflex, обеспечивающей максимальную чувствительность и низкую задержку.

Геймеры воспринимают мыши как один из основных инструментов для победы над соперниками в соревнованиях. Идеальная мышь должна быть приспособлена к экстремальным ситуациям и соответствовать сложным требованиям. Хорошая мышь для киберспортсмена подобна мечу паладина. Она должна быть эргономичной, прочной, точной и универсальной для любых ситуаций.

Новая проводная игровая мышь AGON AGM600 оснащена хорошо знакомым и проверенным сенсором Pixart PMW3389, обеспечивающим превосходное разрешение 16000 точек на дюйм, ускорение 50 g и точность отслеживания 400 дюймов в секунду. Этот высокоточный сенсор необходим для точного и быстрого перемещения по рабочей поверхности стола или коврика без прерываний и сбоев. Благодаря частоте опроса 1 мс / 1000 Гц связь между мышью и игрой максимально непрерывна. Оснащенная исключительно прочными переключателями Kailh, рассчитанными на 80 миллионов нажатий, и металлическим колесиком прокрутки, мышь AGM600 будет служить действительно долго.

Благодаря своей эргономичной изогнутой форме AGM600 поддерживает ладонный и когтевой тип захвата для правшей. Приятный для кожи матовый защитный слой с УФ-покрытием обеспечивает комфорт для руки пользователя, а силиконовые боковые накладки обеспечивают надежный захват, предотвращая выскальзывание мыши из руки геймера во время длительных игровых сессий в жаркие летние ночи. Тефлоновые ножки на нижней части AGM600 обеспечивают легкую маневренность мыши на различных типах ковриков или поверхностей. Легкая, но прочная мышь AGM600 весит ~115 г (без кабеля), что идеально подходит для легкого скольжения и сохранения точности в самых динамичных ситуациях. Благодаря плетеному кабелю длиной 1,8 м, обеспечивающему повышенную прочность, мышь надежно подключается к ПК через USB.

Модель AGM600 также получила сертификат технологии NVIDIA Reflex, подтверждающий ее низкую задержку и высокую чувствительность. Это также означает, что при подключении к монитору с функцией NVIDIA Reflex Latency Analyzer, например AGON PRO AG254FG или AGON PRO AG274QG, она может точно отображать общую системную задержку для каждого компонента. Таким образом, геймеры могут определить самые уязвимые места в своих системах и убедиться, что они работают с минимально возможной задержкой.

AGM600 оснащена в общей сложности 10 настраиваемыми кнопками. Помимо прочных кнопок Left и Right, мышь оснащена металлическим колесиком прокрутки и тремя боковыми кнопками (forward, backward и sniper button), которые легко доступны для нажатия большим пальцем. Кроме того, под колесом прокрутки AGM600 расположены две кнопки для увеличения и уменьшения значения DPI. Это отличная функция, позволяющая пользователям легко уменьшить или увеличить разрешение DPI, чтобы охватить курсором весь дисплей. В бою специальную клавишу sniper button можно удерживать нажатой для изменения DPI непосредственно во время боя, что идеально подходит для прицельной стрельбы с точностью до пикселя. Наконец, AGM600 оснащена двумя дополнительными кнопками сбоку от левой кнопки мыши, которые по умолчанию позволяют пользователям регулировать громкость во время игры. Все 10 кнопок AGM600 являются полностью настраиваемыми.

Мышь для профессионального геймера была бы неполноценной, если бы ее настройки нельзя было персонализировать. AGM600 предлагает широкие возможности настройки благодаря программному обеспечению G-Menu. Программное обеспечение G-Menu, разработанное компанией AOC для управления всеми функциями мониторов, клавиатур, гарнитур, мышей и других аксессуаров, обеспечивает полный контроль над AGM600. На передней поверхности AGM600, освещая логотип AGON и огибая нижнюю сторону, расположены светодиоды Light FX RGB, которые могут быть синхронизированы с выбранными продуктами AGON by AOC или AOC Gaming, что позволяет им мерцать и мигать в унисон. RGB-светодиоды также могут указывать на выбранную настройку DPI.

AGM600 поддерживает два встроенных профиля, что позволяет киберспортсменам использовать индивидуальные настройки на турнирах или соревнованиях, где запрещено устанавливать или использовать программное обеспечение сторонних производителей, например G-Menu.

Игровая мышь AGON AGM600 поступит в продажу в октябре 2022 года по рекомендованной розничной цене 169 белорусских рублей.