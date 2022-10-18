Mastercard запустит сервис для торговли криптовалютой с помощью обычных банковских счетов

Финансовая корпорация Mastercard, управляющая одноимённой платёжной системой, запустит сервис Crypto Source для торговли криптовалютой с привязкой к банковским счетам. Сервис будет запущен в начале следующего года в рамках пилотной программы в США, Израиле и Бразилии.

Об этом рассказал в интервью агентству Bloomberg Аджай Бхалла (Ajay Bhalla), президент Mastercard по вопросам кибербезопасности. Он отметил, что возможность купить криптовалюту «в своём собственном банке, где у вас есть банковский счёт — это очень большая потребность рынка и то, чего хотят потребители». Вместе с тем Бхалла отказался сообщить, какие банки примут участие в пилотном проекте.

Сервис Crypto Source будет работать в рамках партнёрства Mastercard с компанией Paxos Trust, занимающейся цифровыми активами. Именно Paxos Trust будет предоставлять услуги по торговле и хранению виртуальной валюты от имени банков. Это означает, что кредитные организации не будут держать криптоактивы у себя.

В связи с экономическим спадом и ростом инфляции криптовалютный рынок столкнулся с проблемами, повлёкшими за собой серию банкротств, а также потерю почти $2 трлн капитализации. Тем не менее крупные финансовые фирмы продолжают предлагать продукты и услуги в этом сегменте. Например, в конце прошлого месяца биржевой оператор Nasdaq сообщил о планах начать предлагать своим клиентам услуги по хранению цифровых активов.