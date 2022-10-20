TikTok и Samsung запускают музыкальную платформу StemDrop

Компания Samsung объединилась с TikTok для создания платформы StemDrop, которую компании называют новой эволюцией в глобальном музыкальном сотрудничестве.

Для пользователей TikTok данная платформа будет просто дополнительной функцией социальной сети. Суть же довольно простая. Речь идёт о музыкальных композициях, которые создатели контента в TikTok используют для своих роликов. StemDrop позволяет создавать собственные ремиксы добавляемых к видео композиций.

Для этого платформа предоставляет композиции, звуковая дорожка которых разделена на составляющие (stem): вокал, бас и ударные. Пользователи имеют возможность отключать какие-то из этих составляющих и изменять их. К примеру, менять темп.

Кроме того, что таким образом можно создать уникальную музыкальную композицию для своего видео, TikTok будет продвигать такие песни. StemDrop будет еженедельно выделять популярные треки, созданные пользователями, чтобы помочь начинающим музыкантам охватить более широкую аудиторию.

Платформа создаётся в сотрудничестве с Syco Entertainment, Universal Music Group и Republic Records. Официальный запуск намечен на 26 октября. Несмотря на участие Samsung, функция не будет эксклюзивом для смартфонов компании.