В России создали интеллектуальную платформу для создания чат-ботов

Компания «Промобот», производитель автономных сервисных роботов, объявила о разработке платформы для создания чат-ботов – Promobot Nested Chat. Это интеллектуальная платформа разговорного искусственного интеллекта с использованием технологий машинного обучения. Платформа создана специально для улучшения пользовательского взаимодействия и ответов на вопросы пользователей на различных сайтах.

С помощью платформы пользователи могут создавать чат-боты для отдела кадров для экономии рабочего времени специалистов отдела кадров, чат-бота секретаря для экономии рабочего времени руководителя, чат-бота для отдела продаж для увеличения количества продаж, умных голосовых помощников для различных устройств.

Promobot Nested Chat включает в себя: ядро обработки смысла входящего высказывания, интерфейс и административную панель с функцией личного кабинета, набор сценариев построения диалога, модули понимания естественного языка, а также дополнительные каналы для расширения функционала включающие предобработчики и постобработчики естественного языка.

Диалоговая платформа понимает текст и разговорный язык, извлекая нужную информацию и предоставляя нативный ответ. В ходе работы, решение определяет тему обращения, основные и дополняющие запросы, задает уточняющие вопросы и обрабатывает нераспознанные. Есть возможность использования как преднастроенных шаблонов, так и создание индивидуальных решений.

По словам разработчиков, одним из ключевых вопросов в создании продукта стала возможность подключения различных периферийных устройств и каналов к системе. Благодаря разработанной API, решение позволяет другим приложениям взаимодействовать и обмениваться данными с диалоговой системой. Доступна интеграция с облачными системами и с популярными мессенджерами (WhatsApp, Viber, Telegram), умными колонками («Яндекс», Amazon Echo, Google Nest Mini), CRM-системами (Bitrix), что позволило продукту стать доступным для массового использования.