Blockchain.com представила дебетовую карту Visa с криптокешбэком

Криптовалютная компания Blockchain.com представила дебетовую карту Visa, которая на данный момент доступна для жителей США, но список стран будет расширен в 2023 году.

Дебетовая карта Visa позволит клиентам расплачиваться своими криптовалютным или фиатным балансом, а также получать криптокешбэк в размере 1% с каждой покупки. Сама карта является бесплатной, за регистрацию платить не нужно, также нет ежегодных или ежемесячных платажей.

Чтобы получить карту, необходимо зарегистрироваться и стать в очередь. На данный момент подано более 50 тыс. заявок.

В интервью Yahoo Finance генеральный директор Blockchain.com Питер Смит заявил следующее: «Спрос на криптопродукты по-прежнему велик, но мы отмечаем, что этот спрос смещается от торговли к людям, которые заинтересованы в использовании DeFi, используя свои средства».

В Visa мы считаем, что для роста внедрения криптовалюты крайне важно, чтобы ее легко принимали везде. Мы рады сотрудничать с ведущими криптовалютными кошельками и биржами, такими как Blockchain.com, чтобы открыть больше способов, которыми потребители могут использовать свои криптовалюты для повседневных покупок. Кью Шеффилд, глава отдела криптовалюты в Visa

Карта поддерживается калифорнийской платежной компанией Marqeta, которая в сентябре 2020 года помогла разработать криптовалютную карту Swipe.