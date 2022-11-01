Гаджеты HONOR по выгодным ценам в МТС

В интернет-магазине и салонах связи МТС можно приобрести различные товары HONOR по выгодным ценам — от 26 рублей в месяц.

Абоненты МТС могут приобрести понравившиеся устройства как единым платежом, так и в рассрочку в рамках акции «Удачная покупка!» и «Смарт-устройства». Абоненты других операторов также могут совершать покупки в МТС — в рамках акции «Для всех» единовременным платежом.

Так, недавно появившийся в продаже в МТС флагманский смартфон HONOR 70 доступен всем по акции «Для всех» за 1529 рублей. Смартфон также можно взять в рассрочку без первого платежа для абонентов МТС по акции «Удачная покупка!». Тогда ежемесячный платеж на год составит 140 рублей, а в рассрочку на 2 года — 67 рублей.

Этот флагман с 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц способен отображать более миллиарда цветов и оттенков в разрешении 2400х1080 пикселей. Он примечателен стильным дизайном, тонкими рамками дисплея и стеклянной задней панелью. Одна из впечатляющих особенностей HONOR 70 — это камера, создающая высококачественные снимки. Фотомодуль состоит из трех камер: основной камеры на 50 Мп со светочувствительными датчиками, ультраширокого объектива на 50 Мп и объектива на 2 Мп, оценивающего глубину кадра. Видео можно снимать в формате Full HD. Фронтальная камера на 32 Мп позволяет создавать красивые селфи и проводить видеозвонки с хорошим качеством изображения.

Планшет HONOR Pad 8 оснащен восьмиядерным процессором Snapdragon 680 SoC с максимальной частотой 2,4 ГГц и графическим процессором Adreno 610. У гаджета 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Его 12-дюймовый мультисенсорный IPS-экран с разрешением 2000×1200 пикселей и максимальной яркостью 350 нит позволит комфортно работать с планшетом как при обычном дневном освещении, так и в помещении. HONOR Pad 8 доступен по акции «Для всех» за 959 рублей. Планшет можно взять в рассрочку без первого платежа в рамках акции «Удачная покупка!». Тогда ежемесячный платеж на год составит 87,20 рубля, а в рассрочку на 2 года — 42 рубля.

Также в МТС можно приобрести по выгодным ценам ноутбук HONOR MagicBook X15 i3. Он располагает 8 ГБ оперативной памяти, SSD-диском на 256 ГБ, мощной батареей емкостью 42 Вт/ч, встроенной веб-камерой и множеством портов для подключения дополнительных устройств. Стоимость модели HONOR MagicBook X15 с процессором Intel Core i3 в рамках акции «Для всех» составляет 1899 рублей. Абоненты МТС могут приобрести его в рассрочку на год за 181 рубль в месяц, а на 2 года — за 89 рублей в месяц.

В рамках акции «Смарт-устройства» предлагаются смарт-часы HONOR Watch GS 3, выполненные в классическом дизайне и по внешнему виду напоминающие механические часы. Корпус гаджета изготовлен из нержавеющей стали, эстетики добавляет изогнутое 3D-стекло и ремешок из натуральной кожи. Ремешками из натуральной кожи комплектуются HONOR Watch GS 3 в серебристом и золотом корпусе. Модель в черном цвете предлагается с ремешком из прочного каучука.

Смарт-часы все чаще привлекают к себе внимание благодаря удобству в использовании, большому разнообразию дизайнов и огромному числу функций. Умные часы HONOR оснащены датчиками, которые способны быстро считывать данные и отслеживать показатели здоровья и физической деятельности в режиме реального времени. Гаджет поддерживает более 100 режимов тренировок, из них более 10 — на профессиональном уровне.

Набор датчиков HONOR Watch GS 3 дополняют акселерометр, гироскоп, компас, барометр и датчик внешнего освещения. Встроенный динамик с микрофоном позволяет отвечать на входящие звонки при помощи Bluetooth. Внутренний накопитель на 4 ГБ вмещает до 500 музыкальных треков. А установив сопряжение смарт-часов с беспроводными наушниками, можно отвечать на звонки или слушать музыку, не обращаясь к смартфону. Емкий аккумулятор обеспечивает до 14 дней работы при типичных сценариях использования и до 30 часов — в режиме GPS.

Смарт-часы HONOR Watch GS 3 с кожаным ремешком доступны для всех за 599 рублей, с силиконовым ремешком — за 549 рублей. Для абонентов МТС при покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит от 52 рублей, а на два года — от 26 рублей.