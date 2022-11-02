Для Роскомнадзора готовят систему распознавания лжи по видео

Как сообщает «Коммерсантъ», для подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ) разрабатывают сервис на основе искусственного интеллекта, который позволит проверять видеозаписи выступлений на ложь и манипуляции. Разработкой занимается Национальный исследовательский университет ИТМО.

Как рассказал глава Научно-технического центра ФГУП ГРЧЦ Александр Федотов, сервис под названием Expert позволяет анализировать видеозаписи на предмет лжи и представляет интерес для оперативного выявления «дипфейков» (deepfake). Если ИТМО сможет представить работающую технологию в виде готового продукта, ГРЧЦ рассмотрит возможность ее применения.

Прототип сервиса по распознаванию лжи был представлен Роскомнадзору на заседании экспертного совета ГРЧЦ по ИИ в июле. Как пишет «Коммерсантъ», глава Роскомнадзора Андрей Липов заинтересовался разработкой и попросил как можно скорее передать ее ведомству на тестирование.

Система Expert анализирует видео или аудио, оценивая уверенность, уровень агрессии, а также уровень согласованности информации и противоречивость, сравнивает слова с научными статьями и высказываниями других специалистов. Система работает с английским языком, но ее можно переделать и под другие языки.

В ближайших планах разработчиков значится доработка системы для получения текста из речи на русском языке.

 

 

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Источник: 

ixbt.com

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Опубликовал: KVbot,

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