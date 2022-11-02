В МТС в продаже появился планшет Redmi Pad

В МТС в продаже появилась новинка – планшет Redmi Pad с объемом памяти 6/128 GB. Все желающие могут приобрести его за 899 рублей. Также доступна рассрочка в рамках акции «Удачная покупка!». Ежемесячный платеж при этом составит от 42 рублей.

Универсальный планшет Redmi Pad удачно сочетает большие возможности и удобство в использовании. Он оснащается 10,6-дюймовым безрамочным экраном c частотой обновления 90 Гц и 2K-разрешением. От случайных царапин устройство защищает элегантный цельнометаллический корпус. Высокую производительность обеспечивает быстрый 8-ядерный процессор, выполненный по техпроцессу 6 нм, а отличное качество звука – четыре динамика с поддержкой технологии Dolby Atmos. Redmi Pad работает под управлением Android 12 с фирменной оболочкой MIUI 13 for Pad. Аккумулятор емкостью 8000 мАч поддерживает 18-ваттную быструю зарядку.

Планшет Redmi Pad, оснащенный 6/128GB памяти, доступен для всех за 899 рублей. Планшет можно взять в рассрочку без первого платежа в рамках акции «Удачная покупка!». При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 84 рубля, на два года – 42 рубля.

Подробнее с условиями акции «Удачная покупка!» можно ознакомиться по ссылке. Подробнее об условиях акции «Для всех» — здесь.