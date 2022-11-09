С 7 по 20 ноября в МТС снижены цены на восстановленные смартфоны iPhone 11. При покупке версий с 64, 128 и 256 ГБ памяти единым платежом можно сэкономить 100 рублей, а в рассрочку – до 143 рублей.

Скидка распространяется на восстановленные смартфоны iPhone 11, соответствующие грейду B. Все устройства находятся в хорошем состоянии и предварительно протестированы в официальном сервисном центре. Могут присутствовать мелкие царапины и потертости. В некоторых случаях производилась замена компонентов. В комплектацию входит MFI кабель.

Подробнее с ценами, которые действуют в МТС на восстановленные iPhone 11 по 20 ноября, можно ознакомиться по ссылке.