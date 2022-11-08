Российская компания «Ховер» приступила к сертификации беспилотного аэротакси

Российская компания «Ховер», разработавшая модель беспилотного аэротакси, начала сертификацию своей разработки в качестве гражданского воздушного судна. Авторы планируют организовать первые коммерческие полеты в 2025 году. Об этом сообщается на сайте «Сколково».

По словам Александра Атаманова, генерального директора «Ховер», в подготовке необходимых для прохождения сертификации документов также участвуют специалисты Московского авиационного института.

«Это небыстрая история, которая может занять несколько лет. Однако мы уверены, что к 2025 году аэротакси станет доступным для коммерческого использования», — сказал Александр Атаманов.

«Прежде чем дроны будут использоваться для оказания коммерческих услуг и перевозки пассажиров предстоит снять ряд серьезных регуляторных и технологических барьеров. Они связаны с сертификацией летательных аппаратов, допуском внешних пилотов, обеспечением безопасности, поддержанием связи с беспилотным летательным аппаратом. Сейчас можно вести речь только об испытаниях подобных проектов на тестовых зонах, которые активно создаются, в том числе в "Сколково"» — прокомментировал Алексей Беляков, Вице-президент, исполнительный директор кластера передовых производственных технологий Фонда «Сколково».

Сейчас компания работает над новой версией судна, в которой будут улучшены параметры безопасности полета. Аппарат оснащен технологией вертикального взлета и посадки. Он способен подниматься на высоту до 150 м и разгоняться до 200 км/ч. Заряда батареи хватает на 40 минут.