Binance отказалась покупать FTX

Binance провела комплексную проверку финансовой отчётности FTX, выявившую целый ряд проблем, после чего заявила, что сделка по поглощению конкурента отменяется, сославшись на нецелевое использование средств и предполагаемые расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Отказ SEC от сделки повлёк за собой обрушение криптовалютного рынка. Цена биткоина за день снизилась на 14 %, что стало его самым большим падением в течение дня с середины июня. Год назад он достиг своего исторического максимума в $68 982,20. При этом Ethereum упал на 14 % до $1128,87. Общая капитализация рынка криптовалют сейчас составляет около $914 млрд, что на 10,6 % меньше показателя за предыдущий день.

Криптотрейдеры опасаются, что проблемы FTX или в торговой фирме её основателя Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried) Alameda Research, могут привести к принудительным продажам, что может затронуть не только FTT, собственный биржевой токен платформы FTX, но и другие криптовалюты, от биткоина до Ethereum и SOL.

Это также ударит по инвесторам FTX, в числе которых SoftBank, BlackRock, Tiger Global, Thoma Bravo, Sequoia и Paradigm, и нанесёт урон доверию пользователей к криптовалюте.