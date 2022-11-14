МТС объявляет о новом наборе в онлайн-школу цифровой грамотности #НаучиСвоихБлизких для людей старшего поколения. Обучение пройдет онлайн и будет бесплатным. Кроме того, для студентов подготовлены дополнительные видеоуроки для закрепления пройденного материала.

На уроках онлайн-школы #НаучиСвоихБлизких преподаватели помогут студентам освоить возможности мобильных устройств. Слушатели курса научатся скачивать приложения, создавать аккаунты в социальных сетях и мессенджерах, а также использовать современные технологии в повседневной жизни: совершать покупки в интернет-магазинах, выписывать онлайн газеты и журналы, оплачивать коммунальные услуги без похода на почту или в банк, заказывать электронные талончики к врачу и многое другое.

Одно из важных направлений — это занятия по кибербезопасности. На уроке преподаватели расскажут, как правильно создавать пароли и настраивать аккаунты, чтобы личные данные не попали в руки мошенников.

А вот закрепить знания студенты старшего возраста могут с помощью тематических видеоуроков. Недавно к ним добавились новые обучающие ролики, которые объясняют, как пользоваться приложениями Мой МТС и МТС ТВ.

Обучение будет проходить 2 раза в неделю онлайн через платформу Zoom. Курс состоит из 10 уроков по 1,5 часа. К занятиям учащиеся часто подключаются вместе с детьми и внуками, которые помогают своим родным осваивать новые технологии.