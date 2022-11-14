Обзор событий рынка криптовалют с 07 по 13 ноября 2022

Биткоин на неделе обновил годовой минимум. Греф призвал дать возможность российскому бизнесу развивать блокчейн. ЦБ РФ хочет токенизировать драгметаллы, камни и кредиты. OpenSea вводит инструмент принудительного сбора роялти для авторов NFT. FIFA представила четыре блокчейн-игр в преддверии Чемпионата мира по футболу. Эти и другие новости прошедшей недели в еженедельном обзоре BYNEX.

Биткоин на неделе обновил годовой минимум



Прошедшие семь дней оказались не удачными для биткоина (ВТС), да и впрочем весь рынок существенно потрясло. Ответ на вопрос «кто уронил биткоин?» на прошедшей неделе очевиден. В среду ВТС опустился ниже $17 000. И это было только начало. После первого пролива последовал еще более глубокий — ниже $16 000 - годовой минимум. А затем произошел отскок к $18 000 — все благодаря позитивным данным по инфляции и занятости в США. В конце недели биткоин торговался около уровня $17 000.



В целом по итогам недели монеты из топ-10 по капитализации завершили неделю с красными показателями. Худший показатель продемонстрировала мемная монета Dogecoin (-29,8%) и XRP (-28,7). Совокупная капитализация криптовалютного рынка упала до $867 млрд.

Греф призвал дать возможность российскому бизнесу развивать блокчейн

Регуляторные ограничения создают препятствия для развития блокчейна в России, бизнесу нужна возможность самостоятельно разрабатывать эту технологию, считает глава Сбербанка Герман Греф.

"На мой взгляд, если мы говорим про финансовый рынок и технологии, то в технологии блокчейн Россия теряет свое конкурентное преимущество из-за регулятивных ограничений. В этот период времени нужно дать бизнесу возможность развивать эти вещи", — сказал он в ходе выступления на форуме Finopolis.

Он также отметил важность инвестирования в технологии в целом. "Мы бы не выжили, если бы мы не проинвестировали в создание "продвинутых" технологий. Нас бы не было просто", — подчеркнул он.

Греф добавил, что уход мощных иностранных IT-компаний с российского рынка возымеет долгосрочные негативные последствия для экономики страны.

"Я не оцениваю хорошо уход с рынка иностранных вендоров. Никакие российские компании не смогут поддержать тот уровень конкуренции, который был. И разовое получение каких-то активов относительно недорого — это разово для кого-то будет прибылью, но долгосрочно экономика потеряет", — пояснил он.

ЦБ РФ хочет токенизировать драгметаллы, камни и кредиты

Центробанк России предлагает токенизировать драгоценные металлы и камни, «титульные» NFT и кредиты. Центробанк России выступил с предложением токенизировать еще несколько видов активов. О такой инициативе говорится в докладе регулятора по совершенствованию законодательства в области цифровых прав.

ЦБ предлагает рассмотреть возможность токенизации новых активов, в числе которых неэмиссионные ценные бумаги, а также облигации, в том числе облигации федеральных и субфедеральных займов, которые будут выпускаться сразу в виде цифровых активов.

Кроме того, регулятор рассматривает возможность токенизировать драгоценные металлы и камни, «титульные» NFT и кредиты, включая требования, обеспеченные ипотекой. Такие идеи предложены для регулирования и закрепления прав собственности, в том числе в цифровом виде.

OpenSea вводит инструмент принудительного сбора роялти для авторов NFT

NFT-маркетплейс OpenSea внедряет инструмент, позволяющий авторам NFT-коллекций получать роялти.

OpenSea, крупнейший маркетплейс для торговли невзаимозаменяемыми токенами (NFT), объявил о важном нововведении. Платформа предприняла шаги по внедрению нового инструмента, который позволит авторам NFT-коллекций автоматически получать роялти при любых перепродажах их токенов.

Платформа официально определилась со своей позицией в вопросе обязательного вознаграждения для создателей NFT. Обсуждение этой темы продолжалось несколько последних месяцев.

Хакеры взломали протокол DFX Finance

Хакеры взломали протокол DFX Finance и украли криптовалюту на сумму около $4 млн, сообщила компания, занимающаяся кибербезопасностью PeckShield. По данным аналитиков, злоумышленники вывели 3 тыс. ETH из децентрализованного пула платформы на Curve в сети Ethereum, украденные средства были направлены в сервис микширования Tornado Cash.

DFX Finance — это децентрализованный протокол обмена валют, специализирующийся на торговле стейблкоинами, обеспеченными фиатными валютами (CADC, EURS, XSGD и другие). Пулы на Curve были созданы протоколом для повышения ликвидности токенов CADC and dfxCAD.

После получения уведомления об атаке и ее подтверждения, команда DFX Finance в течение нескольких минут приостановила операции. По сообщению команды, ее пулы в сети Polygon не были затронуты при взломе.

FIFA представила четыре блокчейн-игр в преддверии Чемпионата мира по футболу

В преддверии чемпионата мира по футболу в Катаре международная федерация футбола (FIFA) представила четыре новые блокчейн-игры. Согласно анонсу на сайте, FIFA надеется таким образом привлечь новых болельщиков с помощью новых Web3-игр.

Ранее в этом году стало известно, что блокчейн-стартап Algorand заключил спонсорский контракт с FIFA и стал официальной блокчейн-платформой Федерации.

Без Electronic Arts, но с блокчейном

Игровой гигант Electronic Arts (EA) ежегодно выпускал игры FIFA по лицензии футбольной организации. Эта серия игр многие годы входила в число бестселлеров на рынке. Однако 30-летнее партнерство подошло к концу в начале года: две компании не смогли договориться о новой сделке.

После разлада с Electronic Arts FIFA намекнула, что продолжит выпускать игры отдельно от EA. И теперь организация, наконец, обнародовала некоторые планы: она готовит к выпуску четыре новых игры, основанные на приближающемся чемпионате мира по футболу.

«Все новые игровые продукты разработаны с учетом Web3 и будущего цифрового взаимодействия, в них можно играть во время турнира, и каждая из них имеет уникальный поворот в крупнейшем футбольном турнире в мире», — говорится в сообщении FIFA.

Какие игры предложит FIFA болельщикам

Вот что известно про новые игры FIFA на блокчейне:

AI League — игра-симулятор 4 на 4, где игроки управляют командой персонажей с искусственным интеллектом и используют их для игр друг с другом. Matchday — это игра, основанная на футбольных карточках, в которой игроки соревнуются с друзьями и делают прогнозы. Phygtl — это мобильное приложение для фанатов. Здесь им обещают «захватывающий опыт» и вознаграждения в цифровых активах. Upland — игра, интегрированная с метавселенной. Здесь фанаты теперь могут коллекционировать официальные цифровые активы чемпионата мира по футболу.

В ожидании чемпионата мира по футболу аналитики фиксируют повышенный спрос на фан-токены в криптоиндустрии. В августе суммарный объем торгов токенами SANTOS, LAZIO, PSG, BAR и CITY на криптобирже Binance превысил $2 млрд. Ожидается, что по мере приближения даты начала чемпионата, интерес к фан-токенам возрастет.

Марк Цукерберг увольняет 11 000 сотрудников: компания не справляется с кризисом

Компания Марка Цукерберга Meta, ранее известная как Facebook, сократит 11 000 сотрудников. Это 13% персонала. Цукерберг обнародовал открытое письмо: он сослался на кризис, последовавший за пандемией коронавируса и падение интереса рекламодателей.

«После пандемии макроэкономический спад, усиление конкуренции и сокращение рекламы привели к тому, что наши доходы оказались намного ниже, чем я ожидал», — сообщил он. Глава Meta назвал этот шаг одним из «самых сложных» в истории компании и пообещал, что компания предпримет и другие шаги, чтобы стать более эффективной в экономическом плане:

“Я хочу взять на себя ответственность за эти решения и за то, как мы оказались в такой ситуации. Я знаю, что это тяжело для всех, и мне особенно жаль тех, кто пострадал”.

Решение Цукерберга отразится на всех направлениях его компании — Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp, а также Reality Labs, которая занимается метавселенными. Причем направление, занимающееся разработкой метавселенной, пострадает меньше, чем другие.

Несмотря на то, что Reality Labs обошлась компании за три месяца в $3,6 млрд (именно такой убыток зафиксирован в третьем квартале 2022 года), Meta уверена в успехе направления и делает на него ставку. Однако дела, похоже, идут не очень хорошо.

В октябре стало известно о том, приложение метавселенной еще настолько сырое, что даже сотрудников приходится буквально заставлять им пользоваться.

Разработчики Web3 опасаются роли Meta в создании метавселенной, ожидая, что компания, занимающаяся социальными сетями, создаст еще один «огороженное цифровое гетто» или закрытую экосистему, куда все будут попадать по паспортам, а их персональными данными по-прежнему будут приторговывать.

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