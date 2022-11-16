Qualcomm представила флагманский чип Snapdragon 8 Gen 2

В рамках ежегодного мероприятия Snapdragon Summit 2022 компания Qualcomm Technologies официально представила свою новейшую мобильную платформу наиболее высокого уровня Snapdragon 8 Gen 2. Этот процессор станет основой флагманских смартфонов разных производителей, включая ASUS, Honor, iQOO, Motorola, OPPO, Sony, Xiaomi и др.

Snapdragon 8 Gen 2 включает восьмиядерный центральный процессор, в котором ядра разбиты на три кластера. Самое мощное ядро Kryo Prime обладает тактовой частотой 3,2 ГГц. Далее по старшинству идут четыре мощных ядра с частотой 2,8 ГГц, а замыкающими являются три энергоэффективные ядра с частотой 2,0 ГГц. Заметим, что у предшественника было три мощных и четыре энергоэффективных ядра в двух последних кластерах. По словам Qualcomm, новый CPU на 35 % быстрее и на 40 % более энергоэффективен, нежели CPU предшественника Snapdragon 8 Gen 1.

Новинка также оснащается передовым ИИ-процессором Hexagon, который, в том числе, позволит смартфонам на Snapdragon 8 Gen 2 лучше справляться с онлайн-переводом на разные языки и восприятием голосовых команд. По данным производителя, ИИ-подсистема новой платформы обеспечивает в 4,35 раза более высокую производительность по сравнению с предшественником. Представленная платформа за счёт своего сигнального процессора совместима с 200-мегапиксельным сенсором Samsung ISOCELL HP3, который был специально оптимизирован для данного процессора. Поддерживается функция автоматического устранения недостатков в фото и видео силами ИИ.

Отметим, что Snapdragon 8 Gen 2 предложит поддержку кодека AV1 с возможностью воспроизведения видео формата 8K HDR на скорости 60 кадров в секунду (хотя снимать он позволит только в 8К при 30 FPS). Отмечается, что обновлённый графический ускоритель Adreno обеспечивает на 25 % более высокую производительность по сравнению со Snapdragon 8 Gen 1. Однокристальные платформы Snapdragon 8 Gen 2 будут производиться по техпроцессу 4 нм компанией TSMC.