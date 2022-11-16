Nike запустит NFT-платформу .SWOOSH

Nike объявил о запуске Web3-платформы .SWOOSH, на которой можно будет покупать, продавать и обменивать виртуальную одежду и обувь.

Подробностей компания пока не представила, но отметила, что выпущенные на платформе активы можно будет использовать в цифровых играх и «прочих иммерсивных средах». Регистрация в .SWOOSH открывается 18 ноября, однако первая цифровая коллекция будет выпущена лишь в январе будущего года — тогда компания позволит создателям контента подключаться к конкурсу, победители которого смогут совместно с Nike создавать виртуальные товары и получать гонорары с их продаж.

В прошлом году компания поглотила RTFKT Studios — разработчика виртуальных NFT-кроссовок «для метавселенной». На тот момент инициатива представлялась выгодным стратегическим вложением, потому что криптовалютная отрасль была на подъёме — в январе продажи NFT достигли пика. Немецкая Adidas в декабре прошлого года выручила на продажах NFT около $22 млн, правда, цифровые активы продавались совместно с настоящими предметами гардероба.