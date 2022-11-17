В МТС действует скидка на гаджеты Apple

В сети салонов и интернет-магазине МТС действуют скидки на ряд смартфонов, смарт-часов и беспроводных наушников от Apple. Доступнее цены стали как при покупке единым платежом, так и в рассрочку до 12 месяцев.
Предложения с выгодными ценами действуют в рамках акций «Смарт-устройства» и «Удачная покупка!» Чтобы приобрести понравившееся устройство со скидками, необходимо заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи по одному из тарифных планов, предусмотренных акцией.
Перечень гаджетов Apple с сниженными ценами на них представлены по ссылке.
Версия для печати
Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!
Подписывайтесь на наш канал в Дзен!
Регион:
Рубрики:
СООО "Мобильные ТелеСистемы", УНП 800013732
Горячие темы