В МТС действует скидка на гаджеты Apple

В сети салонов и интернет-магазине МТС действуют скидки на ряд смартфонов, смарт-часов и беспроводных наушников от Apple. Доступнее цены стали как при покупке единым платежом, так и в рассрочку до 12 месяцев.

Предложения с выгодными ценами действуют в рамках акций «Смарт-устройства» и «Удачная покупка!» Чтобы приобрести понравившееся устройство со скидками, необходимо заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи по одному из тарифных планов, предусмотренных акцией.

Перечень гаджетов Apple с сниженными ценами на них представлены по ссылке.

 

 

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СООО "Мобильные ТелеСистемы", УНП 800013732

Опубликовал: KVbot,

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