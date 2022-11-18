В России рассмотрят законопроект о регулировании майнинга криптовалюты

В России в Госдуму внесли законопроект, призванный обеспечить законодательное регулирование процесса майнинга криптовалюты и её последующей продажи. Об этом сообщил ресурс РИА Новости со ссылкой на одного из авторов законопроекта, главу думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Аксаков выразил надежду, что законопроект удастся рассмотреть и принять в декабре, поскольку планируется, что он начнёт действовать с 1 января 2023 года. Депутат отметил, что в России активно развивается индустрия майнинга виртуальных валют, которая законодательно никак не регулируется.

Согласно законопроекту, требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, будет устанавливать правительство РФ по согласованию с Банком России. Контролировать их соблюдение будет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный кабмином.

Реализацию полученной в результате майнинга криптовалюты возможно будет осуществлять без российской информационной инфраструктуры, за исключением случаев выполнения сделок в рамках экспериментального правового режима. Следует учесть, что к реализации криптовалюты на зарубежных площадках не применяются положения закона о валютном контроле и валютном регулировании. Законопроектом также вводится запрет на рекламу (или предложение в той или иной форме) цифровых валют, но при этом предоставляется исключение для майнинга цифровой валюты.

Депутат отметил, что введение предлагаемого регулирования деятельности по майнингу позволит легально осуществлять такую деятельность, декларировать полученный доход и уплачивать соответствующие налоги в бюджеты всех уровней.