Обзор событий рынка криптовалют с 14 по 20 ноября 2022

Биткоин удержался выше $16 000. Депутаты легализуют в России майнинг криптовалют и их продажу. Бутерин предложил технологию для проверки резервов криптобирж. Разработчик Cardano выпустит новый стейблкоин. Запущен первый стейблкоин на базе XRP Ledger с привязкой к доллару США. Узбекистан начал выдавать лицензии биткоин-обменникам. Эти и другие новости прошедшей недели в еженедельном обзоре BYNEX.





Биткоин удержался выше $16 000

Биткоин на протяжении всей прошедшей недели с трудом, удержался выше $16 000. Аналитики утверждают, это, по крайней мере, означает, что кризис первая криптовалюта преодолела, потеряв всего каких-то $3 000 в цене и, что дно рынка в этом цикле мы уже увидели, и дальше нас ждет только рост.

По итогам недели практически все монеты из топ-10 по капитализации завершили неделю с красными показателями. Худший показатель продемонстрировала Polygon MATIC (-10,9%). Совокупная капитализация криптовалютного рынка упала до $858 млрд.

Депутаты легализуют в России майнинг криптовалют и их продажу



В Государственную Думу внесен законопроект о легализации майнинга и обращения криптовалют. Документ подготовлен рядом депутатом, включая председателя комитета Госдумы Анатолия Аксакова, и представляет собой поправки в Закон «О цифровых финансовых активах», который был принят в 2020 г.

Закон о ЦФА вводил понятия цифровой валюты, организации выпуска цифровой валюты и организации обращения цифровой валюты. В то же время закон запрещает физическим и юридическим лицам использовать цифровые валюты в качестве средства платежа за товары и работы.

Законопроект подразумевает, что майнингом цифровой валюты является деятельность по проведению математических вычислений путем эксплуатации вычислительных устройств и программно-аппаратных средств для внесения записей в информационную систему, использующую технологию распределенного реестра, имеющих целью создание цифровой валюты и получения вознаграждения в цифровой валюте.

Под майнинг-пулом понимается объединение мощностей нескольких вычислительных устройств, принадлежащих разным владельцам (участникам майнинг-пула) и применяемых для целей майнинга, в результате которого осуществляется распределение полученной цифровой валюты между владельцами указанных вычислительных устройств.

Под созданием цифровой валюты в России понимаются действия с использованием объектов российской информационной инфраструктуры и пользовательского оборудования, размещенного на территории России, направленные на возникновение цифровой валюты.

Правительство по согласованию с Центробанком устанавливает требования к деятельности лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, в том числе участников майнинг-пула. Контроль за соблюдением указанных требований к деятельности лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, будет осуществлять уполномоченный Правительством орган власти.

В случае получения цифровой валюты в результате майнинга лицо, осуществляющее майнинг, обязано предоставить информацию о получении цифровой валюты, а также информацию об уникальной последовательности символов, используемых для учета операций с цифровой валютой, зачисляемой в результате майнинга, лицу, осуществляющему майнинг (адрес-идентификатор). Порядок и сроки должны быть отдельно установлены законом.

Цифровая валюта, полученная в результате майнинга, может быть отчуждена лицом, осуществившим майнинг данной цифровой валюты, в двух случаях. Первый случай предполагает, при совершении сделок с этой валютой не будут использоваться объекты российской информационной инфраструктуры. Тогда к лицам, осуществляющим майнинг, не будут применяться требования Закона «О валютном регулировании и валютном контроле».

Второй случай предполагает работу в рамках экспериментального правового режима с использованием российской информационной инфраструктуры и уполномоченной организации. Закон «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ» был принят в 2020 г. данный закон подразумевает, что Центробанк может сроком на три года устанавливать экспериментальный правовой режим для проектов в финансовой сфере.

Законопроект также запрещает рекламу или предложения в ином форме неограниченному кругу лиц цифровых валют, а также товаров, в целях организации выпуска, выпуска, организации обращения, обращения цифровой валюты (за исключением майнинга цифровой валюты).

Авторы законопроекта отмечают, что при принятии Закона о ЦФА регулирование вопросов, связанных с выпуском и оборотом цифровых валют, должно быть обеспечено в рамках дополнительного законодательного регулирования, которое до сих пор не принято. В то же время деятельность по майнингу в России и так получила активное развитие.

Принятие законопроекта позволит легально осуществлять указанную деятельность, декларировать полученный доход, а также обеспечивать исчисление и уплату в бюджеты всех уровней соответствующих налоговых платежей. Кроме того, это позволит нивелировать правовые риски, связанные с данной деятельностью, полагают авторы законопроекта.

Виталик Бутерин предложил технологию для проверки резервов криптобирж



В свете последних событий рынок цифровых активов испытывает острый кризис и для того, чтобы хоть немного смягчить сложившуюся ситуация, основатель Ethereum Виталик Бутерин опубликовал статью, в которой предложил использовать криптографические методы, такие как zk-SNARKs, для подтверждения резервов криптовалютных бирж.

Согласно видению Бутерина, крипторынок нуждается в системе, которая не позволила бы биржам оперировать средствами клиентов, не получив при этом согласия последних. В то же самое время, немаловажным аспектом подобной технологии должна стать возможность подтверждать наличие резервов, не жертвуя при этом конфиденциальностью подобного рода информации:

Каждый раз, когда коллапсирует крупная централизованная биржа, главный вопрос, который возникает, можно ли для решения проблемы использовать криптографические методы. Вместо того чтобы полагаться исключительно на фиатные инструменты вроде государственных лицензий, аудитов, изучения корпоративного управления и биографии стоящих за платформой лиц, компании могли бы создавать криптографические доказательства, показывающие, что хранимых в блокчейне средств достаточно для покрытия обязательств перед пользователями.

Бутерин также заявил, что использование даже простейшей из реализаций zk-SNARKs сделает процесс подтверждения резервов полностью конфиденциальным. Ведь, получив доказательство, в виде ветки Меркла, пользователь не сможет извлечь из неё информацию о счетах других клиентов компании.

Разработчик Cardano выпустит новый стейблкоин

Разработчик Cardano Emurgo объявил о планах выпустить привязанный к доллару стейблкоин. Криптовалюта будет называться USDA, она станет доступна в начале 2023 года.

Компания Emurgo, функционирующая как отдельное официальное коммерческое отделение Cardano, заявила, что USDA станет первым регулируемым стейблокином на блокчейне Cardano, который будет поддерживаться фиатной валютой.

В компании Чарльза Хоскинсона также сообщили, что USDA станет первой из линейки продуктов Anzens.

Введение стейблкоина, полностью поддерживаемого фиатными валютами и отвечающего нормативным требованиям, является следующим шагом в реализации безоблачного будущего для криптовалютного сообщества», — отметил управляющий директор Emurgo Fintech Винит Бхуванагири.

Клиенты Cardano смогут конвертировать доллары США в USDA с помощью кредитных или дебетовых карт, банковского перевода или конвертации ADA.

Помимо токенизации долларов США, Emurgo в скором времени обеспечит конвертацию USD Coin (USDC) и Tether (USDT) на USDA, а в долгосрочной перспективе — BTC, ETH и других.

Запущен первый стейблкоин на базе XRP Ledger с привязкой к доллару США

Ведущая платежная компания Web3 из Сиэтла, Stably Corporation, запустила свою мультичейновую стабильную монету с привязкой к доллару США на XRP Ledger (XRPL). Стейблкоин, получивший название Stable USD (USDS), поддерживает цель XRPL по созданию устойчивой и масштабируемой платформы для токенизированных активов.

Согласно сегодняшнему пресс-релизу , Stably USD стал первым стейблкоином, обеспеченный долларом США, который был запущен на XRP Ledger. Этот шаг является частью партнерства между Stable и Ripple. В настоящий момент стейблкоин был запущен на 11 других блокчейнах, включая VeChain, Ethereum, Tezos и Solana. Платежная компания Web 3.0 планирует в ближайшее время запустить Stable USD на большем количестве блокчейнов.

Согласно объявлению, пользователи могут выпускать/выкупать доллары США на основе XRPL через веб-сайт Stable или приложения Stably Ramp, интегрированные в кошелек Xumm. Кроме того, институциональные пользователи могут выпускать/выкупать USDS на основе XRPL, создав учетную запись Stable Prime.

Чтобы завоевать общественное доверие, Stable создала стейблкоин в сотрудничестве с хранителем, сертифицированным SEC. USDS полностью обеспечен по курсу 1:1, а его банковские депозиты в долларах США управляются хранителем.

Stable также отметил, что он сотрудничал с ведущим аудитором стейблкоинов в США, которому было поручено ежемесячно подтверждать фиатные резервы, поддерживающие USDS. Между тем, Stable не раскрыли имена аудитора и хранителя стейблкоина.

Кори Хоанг, генеральный директор и соучредитель Stable, заявил, что компания решила запустить USDS на XRP Ledger из-за передовой технологии блокчейна.

Интересно, что продолжающийся судебный процесс не помешал компании из США сделать этот шаг, хотя в SEC может считать XRP Ledger «общим предприятием» между Ripple держателями XRP.

Узбекистан начал выдавать лицензии биткоин-обменникам

Национальное агентство перспективных проектов выдало первые две лицензии на работу биткоин-обменников. Теперь легально работать в Узбекистане смогут компании Crypto Trade NET и Crypto Market, сообщается на официальном сайте НАПП.

В ведомстве отмечают, что обменники призваны упростить доступ гражданам к покупке или продаже цифровых активов.

Согласно правилам агентства, онлайн-обменники могут покупать BTC у физлиц либо продавать их. Расчеты с гражданами Узбекистана проходят через банковские переводы в нацвалюте, с иностранцами — в инвалюте.

В офлайн-обменниках клиенты могут покупать биткоины за наличность либо инвалюту, а также через банковский перевод. Продавать активы разрешается только за национальную валюту.

В НАПП уточнили, что биткоин-биржи обязаны получать лицензию провайдера услуг для осуществления деятельности в Узбекистане. Дело в том, что такие площадки запрашивают персональные данные жителей страны без учета требования об установке серверов на территории Узбекистана, и поэтому доступ к ним ограничен.

В сентябре Национальное агентство перспективных проектов, Министерство финансов и Государственный налоговый комитет Узбекистана приняли совместное постановление, устанавливающее размер сборов для бирж и майнинговых компаний, которые работают в стране.

Согласно классификации бирж и майнеров, устанавливается ежемесячный сбор в соответствии с категориями компаний. Для биткоин-обменников эта ставка зафиксирована на уровне 6 млн сум ($550).

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