В Эстонии задержали подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой на $575 млн

Криминальная полиция Эстонии совместно с ФБР задержала двух подозреваемых в криптовалютном мошенничестве и отмывании денег на сумму в $575 млн. По данным следствия, 37-летние эстонцы Сергей Потапенко и Иван Турыгин использовали незаконно полученные средства для покупки недвижимости и роскошных автомобилей.

Согласно имеющимся данным, фигурантам дела предъявлены обвинения по 18 пунктам, в том числе сговоре с целью мошенничества, мошенничестве с использованием проводной связи и с целью отмывания денег. Каждому из них грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.

«Размер и масштаб предполагаемой схемы мошенничества поистине поразительны. Обвиняемые воспользовались привлекательностью криптовалюты и анонимностью, окружающей сферу майнинга, чтобы провернуть схему Понци», — заявил американский прокурор Ник Браун (Nick Brown).

Напомним, так называемая «схема Понци» предполагает отсутствие реального бизнеса, приносящего доход, тогда как средства последующих вкладчиков выплачиваются предыдущим вкладчикам. Такой вариант ведения бизнеса также предполагает наличие преднамеренного мошенничества, за счёт чего схема отличается от обычного неустойчивого бизнеса.

Согласно судебным документам, обвиняемые в мошенничестве использовали сложную схему, начав свою деятельность с организации фиктивного бизнеса с запуском компании HashCoins в 2013 году. Эта компания, базирующаяся в Эстонии, якобы производила и продавала оборудование для майнинга биткоинов и других криптовалют в разные страны мира. При этом с клиентов взималась полная предоплата при оформлении заказа. На деле HashCoins перепродавала оборудование других производителей, но никогда ничего не производила и не могла поставлять заявленное оборудование клиентам.

В 2015 году, чтобы успокоить клиентов и избежать необходимости возвращать им средства, мошенники пообещали клиентам процент от прибыли новой майнинговой компании HashFlare, которая якобы использовала оборудование HashCoins. Правоохранители установили, что HashFlare также использовалась для привлечения новых клиентов, за счёт чего мошенники имели возможность расплачиваться с некоторыми предыдущими заказчиками. В конечном счёте Потапенко и Турыгин, а также некоторые другие лица, присвоили более $550 млн средств клиентов.

В 2017 году злоумышленники создали криптовалютный банк Polybius Bank который должен был финансироваться через ICO (формат привлечения инвестиций через продажу фиксированного количества новых единиц криптовалют, полученных разовой или ускоренной генерацией). Компания даже публиковала пресс-релиз, в котором говорилось о привлечении $6 млн через ICO.

Судебные документы указывают на то, что эта схема позволила привлечь не менее $25 млн инвестиций. После этого мошенники провели средства жертв «через запутанную сеть подставных компаний, банковских счетов, поставщиков услуг цифровых активов и кошельков виртуальных валют», а также задействовали поддельные контракты, счета-фактуры и банковские документы, чтобы скрыть незаконно полученные средства.