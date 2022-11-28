В ПВТ прошел финал международного конкурса стартапов Startup Heart

В Парке высоких технологий прошел финал 4-го сезона международного молодежного конкурса стартапов Startup Heart. Об этом сообщается на сайте Парка.

Финал конкурса прошел в очно-дистанционном формате. Всего было представлено 14 стартап-проектов в сфере спорта, туризма, здравоохранения, умного дома, образования. Так, был представлен российский проект PCON, который нацелен на то, чтобы помочь потребителю грамотно расходовать электроэнергию. 

Стартап Tech-aroma презентовал устройство с применением современных технологий, которое позволяет использовать до 12 ароматов, их комбинировать: с помощью картриджа и ультразвукового распыления жидкость равномерно распределяется по помещению, наполняя его приятным запахом, который выбирает пользователь в зависимости от ситуации и предпочтений. 

Проект Junion занимается тем, что помогает IT-новичкам ускорить процесс обучения и получить первый опыт работы в команде таких же специалистов, под контролем практикующих профессионалов, и стать востребованным кандидатом на рынке труда.

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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