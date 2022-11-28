Binance выделила $1 миллиард на поддержку криптоиндустрии

Криптовалютная биржа Binance сообщила в своём блоге о выделении $1 млрд в фонд восстановления криптовалютной отрасли, средства которого будут использоваться для поддержки участников рынка, столкнувшихся с трудностями после краха криптобиржи FTX. Биржа добавила, что в дальнейшем эта сумма может быть увеличена до 2 млрд, «если возникнет необходимость».
К этой инициативе присоединился ряд криптовалютных инвестиционных компаний, включая Jump Crypto, Polygon Ventures и Animoca Brands, выделивших в общей сложности $50 млн.
Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) поделился с пользователями общедоступным адресом кошелька с балансом в $1 млрд в собственных стейблкоинах Binance BUSD. «Мы делаем это прозрачно», — отметил он. С обещанием создать фонд для восстановления криптовалютной отрасли Чанпэн Чжао выступил более недели назад, когда на волне паники после банкротства FTX клиенты Binance за 6 дней вывели со счетов криптобиржи более $2,6 млрд в криптовалюте.
Binance заявила, что данная программа продлится около шести месяцев. Заявки от инвесторов на внесение дополнительных средств только приветствуются. Криптобиржа сообщила, что порядка 150 компаний уже подали заявки на поддержку фонда.
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