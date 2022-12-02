Последний шанс попасть на IT-Entrance!

Уже завтра пройдет в онлайн- и офлайн-форматах (отель Виктория «Олимп», пр. Победителей, 103) XII международная конференция IT Entrance.

Приходите, если хотите узнать, как получить перспективную профессию, которая даст новые возможности, например, удаленно работать и путешествовать. И совсем не важно, сколько вам лет и какое образование получили. Вас ждут выступления опытных коллег из крупных ИТ-компаний, мощная мотивация от людей, которые прошли такой же путь. А также стенды компаний, представители которых готовы рассказать о карьерных возможностях.

Это последний шанс приобрести билеты! Можно посетить мероприятие офлайн (билеты стоят 19-29 BYN) и онлайн (бесплатно). Регистрация обязательна! Уже опубликована программа конференции. За обновлениями можете следить в Telegram-канале мероприятия. Приходите, будет интересно!