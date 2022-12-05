Представлен ноутбук Asus Dawn Air 2022

Asus представила тонкий и легкий 14-дюймовый ноутбук с приличной автономностью. Новинка называется Asus Dawn Air 2022 и преподносится официально как «легкий 14-дюймовый элитный бизнес-ноутбук».

Насчет «элитности» сказать сложно, но параметры вполне подходят бизнес-модели, причем по части подсистемы хранения данных даже превосходят многие ноутбуки в классе, так как тут сразу два слота M.2 для установки SSD. Asus аргументирует это тем, что включение RAID 1 позволит повысить сохранность данных.

Ноутбук получил дисплей IPS с разрешением Full HD, за счет того, что рамка невелика, экран занимает 94% площади крышки.

Корпус устройства выполнен из магний-алюминиевого сплава. Масса составляет 1005 граммов, толщина – 14,9 мм. При этом в корпусе, помимо двух SSD, умещается аккумулятор емкостью 66 Вт·ч, обеспечивающий до 16 часов автономной работы.

В основе аппаратной платформы лежит процессор Intel Core i7-1255U, объем оперативной памяти составил 16 ГБ, SSD – 1 ТБ. Asus Dawn Air 2022 получил пару портов USB-C с интерфейсом Thunderbolt 4, порты HDMI и USB 3.2 Gen2 Type-A, адаптеры Wi-Fi 6E и Bluetooth, водозащищенную клавиатуру с подсветкой, сканер отпечатков пальцев, чип NFC и динамики Karman Kardon с поддержкой Dolby Atmos.