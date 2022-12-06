Компания Google закроет доступ к набору инструментов Duplex on the Web. Соответствующее объявление появилось на странице. Поддержка сервиса прекратится до конца месяца.

Представитель компании рассказал, что Google уведомила всех партнёров, подключивших Duplex on the Web, о прекращении работы площадки. Он также уточнил, что вместо развития сервиса разработчики сосредоточатся на усовершенствовании голосовых технологий искусственного интеллекта.

Google представила Duplex on the Web в 2019 году. Сервис задумывался как цифровой помощник, который помогает с оформлением различных покупок. Например, если пользователь хотел приобрести билеты в кино, то сервис мог открыть подходящий сайт и заполнить все необходимые сведения, такие как выбор кинотеатра и места в зале. Позже Google расширила полномочия ассистента — пользователи могли с его помощью поменять пароль, арендовать автомобиль или зарегистрироваться на рейс.

Главной проблемой Duplex on the Web стало малое количество партнёров. Вероятно, некоторые владельцы бизнеса также переживали из-за приватности данных — им не нравился посредник в лице Google между ними и клиентом.