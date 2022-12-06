Эксперты обнаружили вирус-шпион с управлением через Telegram

Вредоносная программа TgRAT, использующая закрытые чаты в Telegram в качестве каналов управления, была выявлена в ходе одного из расследований, проведенного командой по реагированию на инциденты ИБ (экспертный центр безопасности Positive Technologies — PT Expert Security Center).

Исследование исходного кода показало, что вредонос создан целенаправленно под конкретные устройства, с которых злоумышленники планируют похитить конфиденциальную информацию. Сначала TgRAT проверяет имя узла, на котором он запущен. Если имя не совпадает со значением, вшитым в тело программы, вредоносное ПО завершает работу.

На момент проведения расследования исходный код TgRAT отсутствовал в публичных источниках, и на первых порах вредонос может не детектироваться антивирусными средствами. Для его обнаружения эксперты Positive Technologies рекомендуют использовать инструменты мониторинга трафика и обращать внимание на исходящий трафик с внутренних серверов корпоративной инфраструктуры на Telegram-серверы. Кроме этого, необходимо наблюдать за потоком данных внутри сети (при таком подходе можно выявлять сетевые туннели и нестандартное общение между серверами) и покрывать антивирусными средствами защиты все узлы в инфраструктуре.

Одним из основных способов проникновения злоумышленника в инфраструктуру по-прежнему является фишинг. Пользователям рекомендуется соблюдать осторожность, не открывать подозрительные письма, не переходить по неизвестным ссылкам, не загружать ПО с непроверенных сайтов и торрент-площадок, а пользоваться лицензионными версиями из доверенных источников. Организациям рекомендуется информировать сотрудников о различных видах фишинга и новых схемах мошенничества.