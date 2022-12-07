В России запущена замена Instagram - социальная сеть Looky

В России заработала новая социальная сеть Looky. В ходе презентации проекта его руководитель Егор Яковлев сообщил, что она призвана заменить Instagram и все его основные функции.

Инвестиции в новую российскую соцсеть составили 160 миллионов рос. рублей, к 2024 году её создатели рассчитывают перетянуть не менее 10% российской аудитории зарубежного запрещённого аналога. Яковлев рассказал, что в Looky сохранились все базовые функции из Instagram, такие как посты, сторис, личные сообщения, фильтры, хештэги и т. д., а также были добавлены новые возможности, которые пользователи хотели видеть.

Например, в Looky доступна публикация внешних ссылок непосредственно в постах (в Instagram они допускались только в шапке профиля и в сторис), встроена программа лояльности с использованием технологий блокчейна и NFT, а также сортировка постов по тематическим папкам.

Также Яковлев отметил, что все данные из Instagram можно перенести в Looky «в один клик». Причём, перенесён будет не только сам контент со страницы, но и никнейм пользователя, который был у него в Instagram, а также подписки на профили и подписчики (если они уже появились в Looky). Посты, которые пользователь будет размещать в Instagram после синхронизации, будут дублироваться в Looky, но не наоборот: посты, опубликованные в Looky, не дублируются в Instagram.

В новой российской соцсети реализована собственная программа лояльности: пользователи будут получать за размещение постов, историй и привлечение новых подписчиков так называемые Looks. Их можно будет обменивать на подарки от Looky или дополнительные возможности, чтобы становиться более популярным; награды хранятся на блокчейне. Кроме того, в следующем году в новая соцсеть планирует внедрить систему таргетирования и рекламные инструменты. Приложение Looky доступно для скачивания в Google Play, App Store и AppGallery.