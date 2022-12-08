МТС предлагает присоединиться к акции «Новый год в МТС ТВ». При подключении к услуге «Всё включено» абонентам предоставляется бонус: бесплатный доступ к онлайн-кинотеатрам и телеканалам в течение месяца.

Чтобы воспользоваться акцией «Новый год в МТС ТВ», нужно отправить USSD-запрос *549#. Первый месяц услуга «Всё включено» предоставляется бесплатно, а далее стоимость подписки составит 13,90 рубля в месяц. Интернет-трафик от МТС при пользовании видеосервисом не тарифицируется.

Услуга «Всё включено» — это комплексная подписка на онлайн-кинотеатры и все телеканалы видеосервиса МТС ТВ. С её помощью можно наслаждаться огромной коллекцией фильмов и сериалов, собранной в трёх онлайн-кинотеатрах — PREMIER, START и more. tv, а также смотреть до 120 телеканалов.

Встретить новогодние праздники можно вместе с любимыми кинохитами, увлекательными и долгожданными премьерами фильмов и сериалов. Среди них — мультфильмы «Пламенное сердце», «Приручить дракона», комедии «Один дома», «Тариф Новогодний», «Замёрзшая из Майами», сериалы «Вампиры средней полосы», «Алиса не может ждать», «Сплетница» и многое другое.

Акцией «Новый год в МТС ТВ» можно воспользоваться по 30 декабря 2022 года. Подробнее — здесь.