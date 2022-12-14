Rakuten Viber представил новый брендинг

Компания Rakuten Viber представила новый фирменный стиль. С запуском Viber Pay мессенджер вступает на территорию супераппов — эти изменения требуют обновления UX/UI дизайна, чтобы отразить новый этап развития компании и привлечь более молодую аудиторию.

Приложение Viber было создано в 2010 году и за это время сформировало свой узнаваемый стиль: за 12 лет аудитория Viber выросла до миллиарда регистраций по всему миру. В последнее время команда Viber активно работает над несколькими AR- и финтех-проектами, которые позволяют еще улучшить взаимодействие пользователей с платформой.

Обновленный стиль мессенджера станет основой брендбука компании для использования в рекламных и информационных материалах на десятках различных языков и в новых продуктах, которые находятся в разработке. Дизайнеры сохранили знакомые элементы, обновив цветовую палитру и оптимизировав некоторые визуальные детали для более целостного восприятия. Это обновление стало первым шагом в рамках более масштабного ребрендинга, который еще впереди.

Обновленный визуальный брендинг является частью процесса общего редизайна пользовательского интерфейса Viber и будет внедряться по всему миру поэтапно в течение следующего года. Это обновление — первый шаг более масштабного ребрендинга, который ждет постоянно развивающуюся платформу в будущем.