«Яндекс» представил собственный электросамокат

Команда Яндекс Go на Yac 2022 представила самокаты собственной разработки. Они спроектированы с учетом специфики и дорожной инфраструктуры городов России — более безопасные, прочные и маневренные, сообщается в блоге компании.

Это самокат из магниевого сплава, который используется для производства сверхпрочных изделий, например в авиации. Такое решение делает самокат легче и долговечнее. Кроме того, устройство оснастили не только передними, но и задними амортизаторами и сделали большой дорожный просвет, чтобы передвигаться было комфортно даже по неровной дороге и брусчатке.

Большое внимание было уделено безопасности. У нового самоката широкая, но короткая платформа. За счёт этого на нём удобно ездить одному, но практически невозможно вдвоём. Так поездки будут безопаснее. Руль стал шире, что сделало самокат более устойчивым, а радиус поворота значительно уменьшился. Благодаря этому будет удобнее разворачиваться на узких улицах.