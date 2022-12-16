Epic Games Store запустила самую бесплатную раздачу игр и распродажу

Магазин Epic Games Store в честь праздников запустил ежедневную раздачу игр на бесплатной основе. Каждый день в 19:00 бесплатная игра будет меняться. В первый день желающие могут скачать Bloons TD 6 — игру в жанре Tower Defence, которая обычно стоит 7 долларов.

 Ежедневная раздача игр должна продлиться до 10 января, всего поклонники получат 27 игр. В прошлом компания уже проводила праздничные раздачи. В 2019 году пользователи Epic Games Store могли бесплатно получить 12 игр, а в 2020 и 2021 годах — по 15.

Кроме того, на сайте Epic Games Store идёт праздничная распродажа, в ходе которой на большое количество игровых проектов объявлены скидки.

 

 

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Источник: 

ixbt.com

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Опубликовал: KVbot,

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