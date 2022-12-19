Google начала тестировать шифрование электронной почты на стороне клиента

Google объявила о запуске бета-тестирования функции шифрования электронной почты Gmail на стороне клиента — содержащие конфиденциальную информацию письма можно будет сделать нечитаемыми даже для Google. Для участия в программе администраторам Workspace до 20 января необходимо будет подать соответствующую заявку.

После активации и настройки функции пользователи платформы Workspace смогут включать дополнительное шифрование каждого письма нажатием на кнопку с изображением замка. Шифрование несовместимо с некоторыми функциями, которые при его запуске автоматически отключаются: смайлики, подпись и автоподстановка Smart Compose. Поддержка новой возможности добавится в «предстоящем релизе» приложений под Android и iOS.

Управлять шифрованием будут администраторы клиентских платформ Workspace, а отправлять зашифрованные письма можно будет не только в пределах рабочей команды, но в том числе и пользователям «за пределами домена» и даже тем, кто пользуется другими сервисами, включая Microsoft и Apple — функция реализована при помощи стандарта S/MIME.

Шифрование на стороне клиента отличается от сквозного — в первом случае ключи остаются в распоряжении администратора Workspace, который имеет возможность получить доступ к переписке. Помимо электронной почты, функция также доступна в облачном хранилище «Диск», мессенджере Meet и в «Календаре» — последний тоже на стадии бета-тестирования. Запрос на подключения шифрования на стороне клиента могут подать клиенты, которые обслуживаются по тарифам Google Workspace Enterprise Plus, Education Plus и Education Standard.