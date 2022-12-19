«Белтелеком» предлагает новый тарифный план «Семейный 5 LTE»

В линейке пакетов услуг «Семейный» появился тарифный план – «Семейный 5 LTE». Новое предложение позволит подключить современные услуги связи там, где ранее это было технически невозможно. Об этом сообщается на сайте «Белтелеком»

«Семейный 5 LTE» включает:

нелимитируемый доступ в сеть Интернет на базе сети LTE на скорости до 5 Мбит/с на прием и 5 Мбит/с на передачу;

интернет-телевидение SMART ZALA на условиях тарифного плана «Канапа ТВ»;

телефонную связь с безлимитными звонками по сети «Белтелеком» с дополнительной услугой определения номера CLIP.

Подключиться на «Семейный 5 LTE» могут абоненты – физические лица, находящиеся в зоне уверенного приема беспроводной сети LTE (4G). Для пакета услуг «Семейный 5 LTE» доступен широкий перечень дополнительных услуги. Стоимость «Семейный 5 LTE» составляет 35 рублей в месяц.