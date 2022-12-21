Microsoft начала тестировать в Windows 11 поддержку Android 13

Компания Microsoft выпустила обновлённую версию Windows Subsystem for Android (WSA) для операционной системы Windows 11. Бета-версия подсистемы построена на базе Android 13 и содержит в себе ряд любопытных нововведений, испытать которые могут участники программы предварительной оценки.

В WSA версии 2211.40000.7.0 добавлена новая команда для выключения подсистемы. Команда wsaclient.exe /shutdown будет полезна для автоматизации. Вместе с этим разработчики повысили производительности при запуске подсистемы, а также улучшили регистрацию кликов мыши. Оптимизирована работа буфера обмена, который стал более стабильным. Внесены изменения для повышения стабильности работы подсистемы при изменении размера окон приложений. Технология Intel Bridge обновлена для обеспечения поддержки Android 13. Повышена стабильность при запуске медиафайлов из Windows. Приложения с поддержкой ярлыков теперь перемещаются в список переходов в Windows.

Напомним, программа предварительной оценки WSA Preview не является частью инсайдерской программы Windows Insider. Это означает, что пользователи могут взаимодействовать с тестовыми сборками WSA, не устанавливая одну из бета-версий Windows 11. Однако для тестирования WSA потребуется пройти процесс регистрации по инструкции на официальном сайте. После завершения процесса регистрации и одобрения кандидатуры пользователя Microsoft начнёт присылать тестовые сборки WSA по мере их развёртывания.