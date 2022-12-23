В Академии наук откроют лабораторию по разработке и производству компонентов для микроэлектроники

23 декабря на базе ОАО "Минский НИИ радиоматериалов" НАН Беларуси состоится торжественное открытие Отраслевой лаборатории разработки критических технологий производства микроэлектромеханических систем (МЭМС) и сверхвысокочастотных (СВЧ) электронных компонентов. Об этом сообщается на сайте организации.

Цель создания новой современной лаборатории – удовлетворение потребностей предприятий гражданского и оборонного секторов экономики в сверхвысокочастотных (СВЧ) изделиях электронной техники и микроэлектромеханических систем (МЭМС), устройствах, разработка и изготовление новой импортозамещающей номенклатуры критических электронных компонентов, развитие экспорта, повышение конкурентоспособности электронной техники Республики Беларусь.

Открытие лаборатории стало возможно благодаря реализации инвестиционного проекта Минского городского исполнительного комитета.