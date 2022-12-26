31 января в 19:00 команда ZBORKA Labs открывает новый набор на практический курс для фаундеров стартап-проектов. По-прежнему бесплатный и по-прежнему лучший курс для тех, кто стремится стать СЕО собственного продукта. Пятый набор расширяется до возможности пройти курс не только офлайн, но и онлайн.

ZBORKA Labs - это погружение в процессы построения своего стартапа с интенсивами, воркшопами и практикой. Это объединение идей, команд, работа с экспертами и ресурсами для роста стартапов.

«Я пришел в «Зборку» с идеей без понимания как ее реализовать. Сейчас мы растем в среднем на 40% в месяц, активно привлекаем людей из разных часовых поясов и увеличиваем время работы сервиса» - говорит Денис Яценко, основатель стартапа Govar, позволяющий “заговорить” на английском языке с помощью видеочата с группой случайных собеседников, также желающих развить разговорный скилл.

Обучение в ZBORKA Labs дает возможность фаундерам на своих проектах:

*минимизировать риски и ошибки,

*определить или скорректировать стратегию развития стартапа,

*учиться и применять знания от успешных практиков IT бизнеса,

*ускорить процесс масштабирования стартапа,

*вывести свой продукт на рынок.

Формат учебы в лаборатории: 3 месяца, 2 раза в неделю по вторникам и четвергам с двух/трех часовой практикой и теорией.

А также Zborka Time– субботние встречи с экспертами, где фаундеры показывают результаты работы за неделю и совместно с экспертами формируют бэклок на следующую неделю. Встречи – оффлайн/онлайн. Удобное расположение офиса: район Немиги, площадь Свободы, 17.

11 блоков обучения:

*Product Management *Project Management *Internet-marketing *Fundraising *IT-law *Project Scaling *Finance Management *PR *Pitching *Zero Code и, конечно, создание эффективной команды для стартапа.

Бонусные ивенты:

Invest Day – событие, на котором фаундеры питчат перед частными инвесторами и фондами.

Teams’s Day – мероприятие, где фаундер стартапа сможет найти специалиста в команду уровня middle и выше.

Лаборатория ZBORKA Labs даст тебе опыт и знания как создать и управлять успешным IT-продуктом. Как тестировать гипотезы дальнейшего развития проекта. Как масштабировать проект, привлечь инвестиции и работать с рынком. Самостоятельно вы потратите несколько лет на изучение подобного материала, не говоря о том, что без стартап-комьюнити прогресса достичь будет еще тяжелей.

Ольга Ротько, CEO и партнер Zborka Labs, CEO и фаундер Spark venture studio:

- Каждый раз Zborka Labs смотрит на обратную связь, потребность информации на каждом из этапов развития проектов и адаптирует курс таким образом, чтобы выпускники могли избегать ошибок и понимать потребности быстроменяющегося рынка. Именно поэтому стартапы Зборки очень быстро прогрессируют. Мы помогаем вырасти и фаундерам и их проектам, чтобы стать видимыми и привлекательными для инвестора.

Михаил Анисимов, СЕО стартапа Miii:

«Зборка помогла сделать первые шаги в формировании видения и анализа проекта для успешного запуска. Это важно так как у стартапа на ранней стадии нет опыта и легко потерять фокус, если нет хороших наставников».

Miii делает устройство для самообучения сноубордингу, которое анализирует, визуализирует движения и направляет при помощи вибрации и звуковых сигналов прямо на горе. Beta-версию девайса от Miii можно будет протестировать уже этой зимой в Гудаури. Команда готовится показать устройство на Чемпионате Мира по Сноуборду в Грузии в феврале 2023 года. Сразу после ЧМ Miii планирует запуск краудфандинга, где можно будет сделать предзаказ. А для самых нетерпеливых предзаказ можно сделать уже сейчас - через форму в инстаграме. Проект успешно привлекает инвестиции на Pre-Seed стадии и уже имеет несколько инвесторов на борту.

Андрей Капитонов, выпускник ZBORKA Labs, СЕО стартапа Oxygen Tech :

«Моя идея казалась мне невероятно сложной в исполнении. Тем более сложным виделся выход на рынок и продвижение. Однако с каждым днем обучения всё становилось на свои места, с командой мы исправили очень много ошибок и переработали продукт так, что он стал по-настоящему ценным для клиентов и привлекательным для инвестора».

Oxygen – это возможность ускорить диагностику, способ избежать врачебной ошибки при рентгене. Продукт сканирует снимок и с высокой точностью выдает патологии. Мы уже сейчас победили в номинации DeepTech EMERGE, внедрели продукт на рынках СНГ, в настоящее время наша задача - это масштабирование в Европу и США.

Чуть подробнее о процессе обучения в ZBORKA Labs

Блок 1. PRODUCT MANAGEMENT

Здесь есть миллион идей для развития своего продукта, на практических кейсах обязательно научишься:

*анализировать рынок и конкурентов,

*находить новых пользователей и проводить CustDev,

*тестировать гипотезы,

*познакомишься с практиками разработки Zero-Code, основами юнит-экономики,

*сможешь создать первую версию своего продукта.

Блок 2. IT MARKETING

Погружение в тестировку гипотез с минимальными затратами, нахождение и устранение боли клиентов, выход на текущие и создание новых рынков.

Блок 3. FUNDRAISING

Ты узнаешь и научишься эффективной коммуникации для привлечения венчурного финансирования и оценке проекта на инвест-привлекательность.

Блок 4. PROJECT SCALING

В этом блоке есть всё для определения стратегии глобального масштабирования. Ты составишь план развития и бюджет, поймешь, как управлять привлечением инвестиционных средств.

Блок 5. Law Code, Zero Code

В этом блоке ты научишься создавать программный продукт без знания программирования. Данный подход особо эффективен для создания прототипов и тестирования гипотез.

Блок 6. PROJECT-MANAGEMENT

Здесь очень важные практические навыки управления командой, эффективные методы выстраивания процессов работы. На этом этапе ты создашь первую версию своего продукта.

На практике научишься управлять командой стартапа, эффективно выстраивать процессы для дальнейшего масштабирования.

Блок 7. PR FOR PROJECT

Погрузишься в практические кейсы, чтобы понять, что такое пиар для стартапа на практике, на какой стадии он необходим. Услышишь о существующих методах пиар компании.

Блок 8. IT LAW

Что такое стартап в глазах закона и юриспруденции? Какую юридическую стратегию выбрать? Для чего важно на раннем этапе защитить объекты интеллектуальной собственности, выбрать юрисдикцию и систему налогообложения? Важный блок для управленца.

Блок 9. Создание эффективной команды для стартапа

Важность команды и лидера в формировании профиля команды и выстраивания критериев отбора. Разбор системы Culture fit/Culture add. Освоение методики найма подходящих людей. А также всё о Work-life balance, как правильно оценивать мотивацию членов команды и поддерживать ее в процессе работы.

Блок 10. FINANCE MANAGEMENT

В этом блоке ты получишь практические навыки о том, как управлять денежными потоками в компании, находящейся на ранней стадии. Правильно анализировать финансовое состояние бизнеса, учитывая различные факторы. А также алгоритмы и методики оценки стоимости компании.

Блок 11. Питчинг

На занятиях по питчингу ты обучишься основам успешного рассказа, ораторского искусства. Узнаешь больше о дизайне коммуникации: структуре и логике речи. Обязательно получишь практическую подготовку перед презентацией своего проекта на Invest Day.

Во время обучения команда ZBORKA Labs анализирует индивидуальные потребности стартапов. Исходя из этого приглашаются гостевые спикеры и менторы, чья экспертиза соответствует потребностям фаундеров и их продуктам.

Выпускникам нового набора ZBORKA Labs будет доступно закрытое комьюнити Zborka Alumni – сообщество выпускников ZBORKA Labs, успешно прошедших обучение, а также экспертов белорусской и зарубежной стартап-индустрии.

После обучения ZBORKA Labs помогает пройти комплексную экспертизу твоего продукта и привлечь инвестиции для его масштабирования.

Хочешь стать участником нового набора ZBORKA Labs?

Заполни заявку - https://zborka-labs.com

Количество мест ограничено.