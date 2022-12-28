Клиенты обанкротившейся криптобиржи FTX подали коллективный иск

Клиенты обанкротившейся криптовалютной биржи FTX подали коллективный иск против платформы и её бывших топ-менеджеров, рассчитывая заявить свои права на активы. Заявители намерены доказать через суд по делам о банкротстве в Делавэре (США), что их криптовалютные активы принадлежат им, а не FTX, в связи с чем они должны получить возмещение средств в первую очередь.

«Представители группы клиентов не должны стоять в очереди вместе с обеспеченными или общими необеспеченными кредиторами в процедуре банкротства только для того, чтобы получить долю в сократившихся активах FTX Group и Alameda», — говорится в исковом заявлении.

Клиенты FTX просят суд предоставить приоритет в погашении долга криптобиржи им, а не другим кредиторам платформы. Вместе с этим истцы обвинили бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried) и других топ-менеджеров компании и связанного с ней хедж-фонда Alameda в преднамеренном нецелевом использовании активов клиентов.

Ранее в этом месяце Бэнкмана-Фрида, которого экстрадировали с Багамских островов в США, освободили под залог в $250 млн. Во время проведения судебных разбирательств он будет находиться под домашним арестом в резиденции родителей в Пало-Альто, штат Калифорния. Судебный процесс по этому делу начнётся 3 января.

Ближайшие деловые партнёры Бэнкмана-Фрида признали свою вину и начали сотрудничать со следствием. Бывший гендиректор Alameda Research Кэролайн Эллисон (Caroline Ellison) и один из основателей FTX Гэри Ван (Gary Wang) признали себя виновными в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств с ценными бумагами и товарами. Максимальное наказание за это преступление предполагает лишение свободы сроком до 20 лет.