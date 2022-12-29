Банкротится один из крупнейших эмитентов биткоина

Core Scientific, один из крупнейших эмитентов биткоина, подал заявление о банкротстве и защите от кредиторов по статье 11 Кодекса о банкротстве США.

Компания пошла на этот шаг в связи с продолжающимся спадом на рынке криптовалют и низким курсом Bitcoinотносительно доллара США. На данный момент размер долговых обязательств компании оценивается в $1-10 млрд, и во столько же оцениваются размеры ее активов.

По данным издания Coindesk, у CoreScientific от 1000 до 5000 кредиторов, из которых крупнейшим является инвестиционный банк B. Riley. На прошлой неделе со стороны банка поступило предложение о финансировании на сумму $72 млн, из которых $40 млн учреждение было готово предоставить немедленно, а остальное — после того, как стоимость биткоина поднимется до $18500 тыс. за токен. Задолженность Core Scientific перед банком составляет $42 млн.

Компания еще в октябре 2022 г. объявила о возможности банкротства, что немедленно привело к 80-процентному удешевлению ее акций на биржах. На Core Scientific сейчас приходится около 10% вычислительных мощностей, используемых для функционирования блокчейна Bitcoin, и если компания полностью прекратит работу, это может еще больше обрушить рынок криптовалют, и без того переживающий крайне тяжелые времена. Стоимость Bitcoin длительное время держится ниже отметки в $17 тыс. за токен, что снижает прибыльность предприятий, работающих с этой и другими криптовалютами.

На фоне этого выросшие цены на энергоносители также затрудняют деятельность эмитентов криптовалют, генерация которых требует большого расхода энергии.