Samsung анонсировала новинки бытовой техники

В преддверии выставки CES 2023 компания Samsung Electronics анонсировала выход новых моделей бытовой техники серии Bespoke Home.

Samsung расширила линейку интерьерных холодильников Bespoke, представила более крупный 32-дюймовый экран для модели Bespoke 4-Door Flex с платформой Family Hub+, а также расширила возможности системы AI Pro Cooking для интерьерных духовых шкафов Bespoke AI Oven, которая оптимизирует процесс приготовления пищи.

Интерьерный холодильник Bespoke 4-Door Flex With Family Hub+ с более крупным экраном и расширенными возможностями подключения

Конструкция новой модели 4-Door Flex With Family Hub+ представляет собой интерьерный 4-дверный холодильник серии Bespoke с платформой Family Hub, включающий универсальный коммуникационный и развлекательный центр с впечатляюще большим экраном.

Интерьерный холодильник Bespoke 4-Door Flex Refrigerator with Family Hub+ оснащен 32-дюймовым безрамочным экраном с разрешением FHD, который почти в два раза больше, чем у предыдущих моделей. Кроме того, новая увеличенная приборная панель активно использует преимущества большого экрана, что делает использование SmartThings и контроль работы совместимой бытовой техники удобнее.

Холодильник также оснащен новым программным обеспечением Family Hub. Платформа Samsung TV Plus предлагает более 190 бесплатных каналов, а интеграция с Google Photos превращает экран в цифровую фоторамку, упрощающую просмотр и обмен фотографиями. Благодаря большему размеру экрана и новой функции «картинка в картинке» (PIP) платформы Samsung TV Plus, пользователи могут просматривать любимые телепередачи, одновременно проверяя и контролируя состояние другой кухонной техники, а также следя за тем, что они готовят на кухне.

Серия Bespoke расширяется за счёт популярных моделей холодильников Side-by-Side и моделей с верхним расположением морозильной камеры

В соответствии с эстетикой дизайна серии Bespoke, интерьерные холодильники формата Side-by-Side представлены в минималистичном плоском дизайне с настраиваемой передней панелью, которая может быть выполнена как из стекла, так и нержавеющей стали. Пользователям доступен широкий спектр цветов и вариантов отделки дверей для идеального соответствия домашнему интерьеру. Элегантный дизайн холодильника дополняется функцией Auto Open Door с утопленной ручкой, которая позволяет открыть дверцу простым касанием и не нарушает эстетику модели.

Внутри холодильник серии Bespoke формата Side-by-Side оснащен новейшими технологиями хранения и охлаждения продуктов. Встроенная система подачи напитков Beverage Center™ обеспечивает легкий доступ к диспенсеру для водопроводной воды Plumbing Water Dispenser и емкости для воды с автоматическим наполнением AutoFill Water Pitcher, оборудованной заварочным устройством. Система обеспечивает пользователей холодной водой, в том числе с натуральными добавками. Двойной автоматический генератор льда Dual Auto Ice Maker охлаждает напитки с помощью льда — колотого (Ice Bites™) или в виде кубиков (Cubed Ice).

Как и холодильники формата Side-by-Side, холодильники серии Bespoke с верхним расположением морозильной камеры предлагаются в различных цветовых решениях, которые идеально сочетаются с современным кухонным интерьером. Модели оборудованы зоной хранения для свежих продуктов Optimal Fresh Zone+ и фильтром Active Fresh Filter, которые надолго сохраняют свежесть продуктов, уничтожая 99,99% бактерий. Пользователи холодильников формата Side-by-Side и моделей с верхним расположением морозильной камеры также могут дополнительно экономить энергию благодаря режиму AI Energy Mode, доступному на платформе SmartThings Energy. Режим оптимизирует скорость работы компрессора и частоту циклов разморозки, учитывая характер использования холодильника и особенности окружающей среды, помогая экономить деньги и сокращать выбросы углерода.

Духовой шкаф Bespoke AI Oven позволяет каждому стать настоящим шеф-поваром и легко готовить блюда для правильного питания

Духовой шкаф серии Bespoke AI Oven делает процесс приготовления блюд гораздо проще, сочетая возможности искусственного интеллекта с инновационными технологиями.

Система AI Pro Cooking оптимизирует настройки приготовления и отслеживает состояние блюд. Если духовка настроена на запекание распознанного блюда с использованием рекомендованного режима, температуры и времени, система AI Pro Cooking сможет отправлять пользователям предупреждения о возможном пригорании. С помощью внутренней камеры и мощного ИИ, функция духовки Sense Inside (первый в своем роде ИИ-алгоритм для распознавания продуктов и обнаружения пригорания, подтвержденный сертификатом UL Solutions о приготовления пищи на основе систем ИИ) может рекомендовать настройки, распознавая 80 различных блюд и ингредиентов.

Интеграция с платформами SmartThings Cooking и Samsung Health позволяет духовке Bespoke AI Oven анализировать статистику тренировок пользователей и цели диеты, чтобы рекомендовать варианты питания на основе ингредиентов, которые есть у них дома.