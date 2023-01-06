Qualcomm представила Snapdragon Satellite для связи смартфонов со спутниками

Компания Qualcomm представила Snapdragon Satellite — первое в мире решение для смартфонов, способное поддерживать двусторонний обмен сообщениями со спутниками.

Snapdragon Satellite работает на основе модема Snapdragon 5G. В случае SoC Snapdragon 8 Gen 2, для которой и заявлена поддержка технологии, речь идёт о модеме Snapdragon X70 5G. Как говорит сама Qualcomm, планируется, что Snapdragon Satellite будет доступно на смартфонах следующего поколения, которые будут запущены в некоторых регионах, начиная со второй половины 2023 года. При этом неясно, смогут ли уже вышедшие модели на Snapdragon 8 Gen 2 получить поддержку новой технологии посредством обновления.

Важно то, что каждый отдельный производитель смартфонов не должен искать себе партнёра среди спутниковых операторов. Qualcomm уже всё сделала, заключив соглашение с Iridium. Также в пресс-релизе упоминается Garmin, но сказано, что компания пока только надеется на сотрудничество.

Qualcomm упоминает и то, что Snapdragon Satellite можно расширить на другие устройства, включая ноутбуки, планшеты и решения сегмента Интернета вещей. В целом это логично, так как для реализации в первую очередь нужен модем Snapdragon. Это заодно означает, что в будущем Snapdragon Satellite может появиться и на более доступных платформах Qualcomm.

Также пока неясно, в каких странах изначально станет доступна новая услуга и будет ли она бесплатной.